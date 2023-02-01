MLB／曾在世界大賽G7首打席開轟 小熊冠軍成員佛勒退休

2016年小熊隊世界冠軍成員佛勒（Dexter Fowler）今日於個人社群宣布退休，結束長達14年的職業生涯。

現年36歲的佛勒生涯從洛磯隊起步，從2009年開始就站穩先發中外野手，於2013年被交易至太空人隊，2015年再被交易至小熊，隨後在2016年迎來生涯巔峰，不僅首度入選明星賽，還幫助小熊打破「山羊魔咒」奪冠，其中世界大賽第7戰首打席全壘打更讓球迷印象深刻。

佛勒近日受訪時談起這座冠軍，「現在仍有球迷感謝我，每天起床我都問自己，『上天為何選擇我、讓我能奪下這座冠軍？』這不是普通的冠軍，是史上最特別的冠軍，我們竟然做到了，我在生涯後期努力打球，就是為了再度體驗這種感覺。」

該年奪冠後佛勒以5年8250萬美元的合約轉戰紅雀，2021年被交易至天使，沒想到季初就遭遇十字韌帶斷裂傷勢整季報銷，去年轉戰藍鳥小聯盟，出賽機會也不多。根據官網報導，佛勒近期向經紀人提交一份有意願加盟球隊清單，但該清單上的球隊未與他達成協議，因此決定退休。

佛勒在退休聲明中感謝效力過的球隊，「我現在可以驕傲地回顧生涯，我一直以正確的方式打球，也盡全力帶來超越勝負的影響，謝謝我的家人、朋友、隊友及球隊員工這14年來謝謝你們。」

佛勒也透露有意入主球隊，希望能成為一支球團的股東，他認為自己擁有成功經驗，知道哪種個性的球員能成功，「我希望建立一支很棒的球隊，妻子覺得我退休後會比當球員時還精彩，希望她的想法是正確的。」