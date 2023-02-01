快訊

《灌籃高手》襲捲全台票房 井上雄彥用這些方法再次塑造經典

台南冰品名店3月起改週休5日 忠實粉絲淚崩：更排不到了！

護海公投選前卡關、選後急定調 內政部技術性封殺

MLB／曾在世界大賽G7首打席開轟 小熊冠軍成員佛勒退休

聯合新聞網／ 綜合報導
佛勒。 美聯社
佛勒。 美聯社

2016年小熊隊世界冠軍成員佛勒（Dexter Fowler）今日於個人社群宣布退休，結束長達14年的職業生涯。

現年36歲的佛勒生涯從洛磯隊起步，從2009年開始就站穩先發中外野手，於2013年被交易至太空人隊，2015年再被交易至小熊，隨後在2016年迎來生涯巔峰，不僅首度入選明星賽，還幫助小熊打破「山羊魔咒」奪冠，其中世界大賽第7戰首打席全壘打更讓球迷印象深刻。

佛勒近日受訪時談起這座冠軍，「現在仍有球迷感謝我，每天起床我都問自己，『上天為何選擇我、讓我能奪下這座冠軍？』這不是普通的冠軍，是史上最特別的冠軍，我們竟然做到了，我在生涯後期努力打球，就是為了再度體驗這種感覺。」

該年奪冠後佛勒以5年8250萬美元的合約轉戰紅雀，2021年被交易至天使，沒想到季初就遭遇十字韌帶斷裂傷勢整季報銷，去年轉戰藍鳥小聯盟，出賽機會也不多。根據官網報導，佛勒近期向經紀人提交一份有意願加盟球隊清單，但該清單上的球隊未與他達成協議，因此決定退休。

佛勒在退休聲明中感謝效力過的球隊，「我現在可以驕傲地回顧生涯，我一直以正確的方式打球，也盡全力帶來超越勝負的影響，謝謝我的家人、朋友、隊友及球隊員工這14年來謝謝你們。」

佛勒也透露有意入主球隊，希望能成為一支球團的股東，他認為自己擁有成功經驗，知道哪種個性的球員能成功，「我希望建立一支很棒的球隊，妻子覺得我退休後會比當球員時還精彩，希望她的想法是正確的。」

相關新聞

MLB／大谷翔平換穿波士頓廠牌NB 美媒：紅襪有機會嗎？

天使隊大谷翔平更換贊助品牌，跳槽到成立於美國波士頓的New Balance，也讓美國媒體開始好奇，紅襪隊是否有機會招攬這...

MLB／曾在世界大賽G7首打席開轟 小熊冠軍成員佛勒退休

2016年小熊隊世界冠軍成員佛勒（Dexter Fowler）今日於個人社群宣布退休，結束長達14年的職業生涯。 現年36歲的佛勒生涯從洛磯隊起步，從2009年開始就站穩先發中外野手，於2013

MLB／大谷翔平跳槽 New Balance賀成交先推釘鞋版574

大谷翔平確定跳槽，但還不是換球隊，而是更換球具贊助品牌，離開合作9年的日本品牌Asics，投奔成立於美國波士頓的New ...

MLB／紅襪與馬林魚達成協議 交易昔日冠軍老將

紅襪日前和馬林魚完成交易，用牛棚大將巴恩斯（Matt Barnes）換來左投布里爾（Richard Bleier）。上週紅襪在簽下外野手杜沃（Adam Duvall）時，就把巴恩斯放入指定讓渡名單，如

MLB／大谷翔平提前自我春訓就炸裂 官方盛讚：沒有休賽季

日籍二刀流球星大谷翔平，日前在限時動態上分享訓練近況，只見他輕鬆一揮就球越出全壘打牆，這段影片也被大聯盟官方至社群分享，直呼大谷「沒有休賽季」。 在大谷的限時動態中，他身著全身黑色服裝正在進行打

MLB／大谷下一份合約有多狂？美媒：大都會抬價是關鍵

大谷翔平今年季後將成自由球員，身價會炒得多高？大都會隊可能是關鍵，「紐約郵報」引述不具名球團人士發言，認為不管大都會最終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。