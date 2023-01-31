MLB／大谷翔平跳槽 New Balance賀成交先推釘鞋版574

大谷翔平確定跳槽，但還不是換球隊，而是更換球具贊助品牌，離開合作超過8年的日本品牌Asics，投奔成立於美國波士頓的New Balance。

大谷近期在機場、訓練場所被捕捉時，已被注意到全身New Balance穿搭，外界已有預期他更換贊助品牌，New Balance在今天正式發布新聞稿公布消息。

大谷翔平透過新聞稿中表示，很開心加入New Balance的大家庭，這是一個全球性的品牌，以產品創新而聞名，品牌精神同時兼具能讓選手做自己。

大谷翔平從2014年起就與日本在地的Asics簽約，他的球棒、手套、球鞋等球具都是Asics贊助，轉戰美國後依然如此，如今結束超過8年合作關係，新球季換穿新品牌。

New Balance行銷部門主管布魯克斯（Neil Brooks）表示， 「翔平是這個世代僅此一見的運動員，他從不滿足於現狀，持續讓自己、球隊變得更好，用場上表現為自己發聲，我們期待與他建立合作關係，幫助翔平繼續完成他的夢想。」

New Balance僅表示雙方簽下「長期合約」，並未公布年限與價碼，也尚未透露是否為他打造專屬鞋款，但已預告會有一系列的行銷活動，為了慶祝簽下大谷，2月就會針對他推出以574版型打造的限量釘鞋，官網售價120美元。