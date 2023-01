MLB／大谷翔平跳槽 New Balance賀成交先推釘鞋版574

大谷翔平確定跳槽,但還不是換球隊,而是更換球具贊助品牌,離開合作超過8年的日本品牌Asics,投奔成立於美國波士頓的New Balance。

大谷近期在機場、訓練場所被捕捉時,已被注意到全身New Balance穿搭,外界已有預期他更換贊助品牌,New Balance在今天正式發布新聞稿公布消息。

大谷翔平透過新聞稿中表示,很開心加入New Balance的大家庭,這是一個全球性的品牌,以產品創新而聞名,品牌精神同時兼具能讓選手做自己。

He's unlike anything you've ever seen. And now he wears New Balance. Welcome to the @newbalance family, @shoheiohtani . #WeGotNow 彼は今まで見たこともないような存在。その彼がいまニューバランスを着る。 ようこそ @newbalance ファミリーへ @shoheiohtani . pic.twitter.com/K6fjv0VeWZ

大谷翔平從2014年起就與日本在地的Asics簽約,他的球棒、手套、球鞋等球具都是Asics贊助,轉戰美國後依然如此,如今結束超過8年合作關係,新球季換穿新品牌。

New Balance行銷部門主管布魯克斯(Neil Brooks)表示, 「翔平是這個世代僅此一見的運動員,他從不滿足於現狀,持續讓自己、球隊變得更好,用場上表現為自己發聲,我們期待與他建立合作關係,幫助翔平繼續完成他的夢想。」

New Balance僅表示雙方簽下「長期合約」,並未公布年限與價碼,也尚未透露是否為他打造專屬鞋款,但已預告會有一系列的行銷活動,為了慶祝簽下大谷,2月就會針對他推出以574版型打造的限量釘鞋,官網售價120美元。

New Balance just announced a long-term deal with Shohei Ohtani. ⚾



To commemorate the partnership, New Balance will launch the 574 Cleat, the first time the lifestyle shoe has been made for the baseball diamond. pic.twitter.com/hQr42Aunff