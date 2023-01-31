MLB／紅襪與馬林魚達成協議 交易昔日冠軍老將

紅襪日前和馬林魚完成交易，用牛棚大將巴恩斯（Matt Barnes）換來左投布里爾（Richard Bleier）。上週紅襪在簽下外野手杜沃（Adam Duvall）時，就把巴恩斯放入指定讓渡名單，如今找到新東家馬林魚。

巴恩斯自2014年效力紅襪，曾是紅襪 2018 年世界大賽的冠軍班底，在那個賽季他在出賽62場，主投61.2局，戰績6勝4敗、防禦率3.65。在季後賽共出賽10場，8.2局投出9次三振、僅失1分，防禦率和WHIP都只有1.04，是紅襪奪冠的重要功臣之一。

到了2021賽季，巴恩斯成為球隊終結者，共拿下24次救援成功，並入選明星賽，不過到球季後半段，巴恩斯的表現就開始下滑，下半季防禦率達6.48。去年球季共出賽55場、主投39.2局，拿下2勝2敗外加7次中繼成功、防禦率3.55。