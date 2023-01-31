MLB／大谷翔平提前自我春訓就炸裂 官方盛讚：沒有休賽季

日籍二刀流球星大谷翔平，日前在限時動態上分享訓練近況，只見他輕鬆一揮就球越出全壘打牆，這段影片也被大聯盟官方至社群分享，直呼大谷「沒有休賽季」。

在大谷的限時動態中，他身著全身黑色服裝正在進行打擊訓練，餵球投手將球投出後，只見他輕輕一揮，小白球就被扛出大牆，遠到根本看不到落點。這則影片也被大聯盟截去官方推特和IG，並寫下「大谷沒有休賽季。」

影片一出迅速獲得迴響，有美國媒體人轉發表示，「大谷翔平在打擊中發射火箭。」、「很高興看到大谷在發射炸彈。」網友也紛紛留言「離春訓來有兩週耶」佩服他的自律，不過也有網友調侃「大谷不只沒有休賽季，也沒有季後賽」。

雖大谷翔平能投會打，但是天使戰績仍不盡理想，大谷將在下個球季結束後成為自由球員，外界普遍認為這會是他在天使的最後一年，目前也傳出大都會、道奇皆有意搶人，大谷的下一份合約數目肯定可觀。

大谷翔平目前在亞利桑那進行春訓，不過天使2月15日才會正式開訓，而日本武士隊將在2月17日進行經典賽的集訓，目前仍未知大谷翔平何時會前進日本備戰。日本隊經典賽將在3月8日展開預賽第一戰對上中國。