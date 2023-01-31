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MLB／新規定催生40轟、40盗？官網點名大谷翔平有機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟官網點名5人有機會挑戰40轟40盜罕見紀錄，當然也沒忘了大谷是潛在挑戰人選。 路透社
大聯盟官網點名5人有機會挑戰40轟40盜罕見紀錄，當然也沒忘了大谷是潛在挑戰人選。 路透社

大聯盟史上僅出現4次單季40轟、40盗，誰有機會成為下一人？大聯盟官網點名5人，但在這之外也沒忘了大谷翔平

要同時身兼重砲與俊足完成40轟、40盗難度高，大聯盟史上只出現過4次，依序是1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及2006年索里安諾（Alfonso Soriano）。

今年球季有賽事新規上路，其中針對投手牽制上的規定，有可能因此增加跑者的盜壘嘗試，增加40轟、40盗產生的可能性，大聯盟官網今天評選5位最有可能在本季完成紀錄的選手。

首先是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.），第一個點名他的理由從數據上就可見，因為他在2019年時就曾打下41轟、37盗，儘管2021年發生右腳前十字韌帶撕裂傷，速度多少受到影響，去年仍有29盗。

去年兩聯盟新人王「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、哈里斯（Michael Harris II）也被看好，J-Rod去年用132場比賽完成28轟、25盗，哈里斯則是114場出賽有19轟、20盗，令人期待完整賽季的數據。

皇家隊新秀威特（Bobby Witt Jr.）去年有20轟、30盗，馬林魚隊奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）則是出賽60場有14轟、12盗，同樣也被點名有機會衝刺40轟、40盗。

除了上述5人，大聯盟官網額外點名4人，其中就包括大谷翔平，「他在2021年有26盗，近兩季都有30轟以上。」提醒球迷不要忘了他也是打跑俱佳的代表之一。

大聯盟 大谷翔平 羅德

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