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MLB／從落選到15年生涯 昔為陳偉殷守護勝場的歐戴宣布引退

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣球迷不陌生的40歲後援老將歐戴（Darren O'Day），今天透過社群網站宣布退役消息。 歐新社
台灣球迷不陌生的40歲後援老將歐戴（Darren O'Day），今天透過社群網站宣布退役消息。 歐新社

台灣球迷不陌生的40歲後援老將歐戴（Darren O'Day），今天透過社群網站宣布退役消息，回顧以一名落選球員的身分，在大聯盟打滾15年、效力6支球隊，他認為自己是幸運的。

歐戴2006年在選秀會上落選，與天使隊簽約跨進職棒，2008年升上大聯盟，最風光時期是在2012到18年間效力金鶯隊，構築鐵牛棚，同期間同隊打拚的隊友還有台灣左投陳偉殷，殷仔在金鶯的117場先發，歐戴同場出賽半數以上，多次為他守護勝場，堪稱當時台灣球迷眼中最穩的金鶯後援投手。

歐戴今天宣布退役消息，他表示，「身為一位未獲太多招募的高中球員、沒拿到獎學金的大學球員、選秀落選的自由球員，再到進入職棒後一直都非潛力新秀，我很驕傲能與這麼多優秀的選手共同征戰這麼多年，歷經17年的職棒生涯後，現在是時候回家了。」

歐戴表示，2006年跨入職棒時，他並不確定自己是否有能力在大聯盟競爭，希望自己的故事，能帶給某些人啟發，他感謝太太、雙親一路以來的支持。

他也在文中提到，自己在生涯的後14年，都在球帽寫下2009年因車禍過世的天使「大物」投手亞登哈特（Nick Adenhart）背號，看到他稍縱即逝的生命、來不及在大聯盟發光的潛力，改變了自己的心態，「我知道每一天都不是理所當然，所以我在每一場比賽、每一球都用盡全力，拿出我在菜鳥球季所沒有的自在與自信。」

歐戴寫道，「當我上場時，我會拿下球帽、看著他的背號，提醒自己即便是滿壘、無人出局，都只是人生中的一個小問題。」而今自己能在後防寫下這樣的生涯，他要感謝亞登哈特帶給自己的啟發。

「生涯能為6支球隊效力是份禮物，謝謝天使、大都會、遊騎兵、金鶯、洋基、勇士隊，我會永遠感激，我認為自己是幸運的，所以才能在這路上遇見那麼多不同的人。」歐戴生涯出賽644場都是後援，他表示如今自己的身心狀態以及對時間的渴求，都超過了對比賽的熱愛，決定是時候告別職棒生涯了。

大聯盟 金鶯

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