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MLB／王建民已經退役7年 只有6名亞洲投手超越他的勝場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王建民年效命洋基隊。（本報資料照片）
王建民年效命洋基隊。（本報資料照片）

中信兄弟隊教練王建民重返國家隊，擔任經典賽中華隊牛棚教練，和4年前世界12強棒球賽任務相同，3月8日對巴拿馬之戰將和昔日洋基隊戰友李維拉（Mariano Rivera）相見歡，一定會讓很多老球迷勾起回憶。

王建民已經離開大聯盟戰場7年，將在3月底滿43歲，過去留下的68勝紀錄，以亞洲投手來說仍是前段班，目前只有6人可以超越；儘管建仔不再是年輕球員、球迷崇拜的第一偶像，但對老球迷來說，「台灣之光」永遠讓人印象深刻。

大聯盟歷年亞洲投手只有13人達到50勝紀錄，依序是朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、達比修有（95勝）、黑田博樹（79勝）、田中將大（78勝）、柳賢振（75勝）、王建民（68勝）、岩隈久志（63勝）、陳偉殷（59勝）、前田健太（59勝）、松坂大輔（56勝）、金炳賢（54勝）、大家友和（51勝），不難想見王建民全盛時期在大聯盟的高水準表現。

王建民不只在亞洲投手勝投榜仍居第7，2006、07年連續投出19勝，更是大聯盟頂級紀錄，至今保有亞洲單季最多勝投；李維拉比王建民年長11歲，兩人同隊5年期間，全程見證他在洋基55勝紀錄，這次應邀來台擔任中華、巴拿馬之戰的開球貴賓，重量級地位成為經典賽場外最大焦點。

王建民 大聯盟 洋基

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