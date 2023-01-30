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MLB／道奇貝茲推出個人專屬Logo 本名其實就是「MLB」

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）推出個人專屬品牌。 歐新社
道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）推出個人專屬品牌。 歐新社

道奇隊明星外野手貝茲（Mookie Betts）日前和喬丹牌（Jordan Brand）合作，推出個人專屬品牌，近日Logo正式亮相，其中還藏有小巧思。

Logo可見「MB」是他的名字Mookie Betts的縮寫，其實貝茲的本名是「Markus Lynn Betts」縮寫可寫成「MLB」，貝茲父母在取名時其實也有意，讓名字有大聯盟的縮寫意思。而此次在Logo中也能看到MLB字樣巧妙融在其中。小名Mookie則是因為出生不久後，父母剛好在看NBA後衛布雷拉克（Mookie Blaylock）打球。

貝茲2014年在大聯盟初登場，2020年從紅襪隊被交易至道奇，至今生涯9年共拿下過2枚冠軍戒指、1屆年度MVP、入選過6次明星賽及拿下6座金手套。

道奇 貝茲

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