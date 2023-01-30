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MLB／達比修有旅美10季賺進54億 新球季邁向3大目標

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
達比修有挑戰大聯盟百勝紀錄。 路透社
達比修有挑戰大聯盟百勝紀錄。 路透社

教士隊36歲老將達比修有邁入6年合約最後一年，將是職棒生涯充滿挑戰的球季，不但要爭取個人第2座世界棒球經典賽冠軍，也有機會投出大聯盟百勝、美日通算200勝紀錄，只要健康投完整季，明年再簽肥約不是夢。

日本在2006、09年經典賽完成2連霸，封王次數排名第一，達比修2009年首次參賽就嘗到封王滋味，今年將和「二刀流」好手大谷翔平聯手出征，整體戰力頗被看好，仍是爭霸熱門。

達比修暌違14年再戰，預料將是最後一次參加經典賽，接下來進入大聯盟球季，最大目標將是成為史上第三位投出100勝的亞洲投手，只差5勝就可達到里程碑。

另外，達比修過去在日本火腿隊7年投出93勝，加上轉戰大聯盟10個球季95勝，美日生涯17年已達188勝，以他去年16勝、追平個人單季紀錄的高水準表現看來，邁向200勝之路值得期待。

達比修在2018年和小熊隊簽下6年1億2600萬美元合約，教士前年接手，新球季年薪1800萬美元；他到今年球季結束後，大聯盟生涯將會賺進1億7900萬美元，換算台幣逼近54億，身價相當驚人。

大聯盟達到百勝的亞洲投手只有朴贊浩、野茂英雄，分別是124、123勝，達比修可望成為史上第3人，柳賢振累積75勝在現役亞洲投手排名第2，今年將是4年8000萬美元合約的最後一年。

大聯盟 經典賽 教士

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