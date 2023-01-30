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MLB／洋基托瑞斯年薪995萬美元 開季有機會完成百轟
洋基隊今天和26歲內野手托瑞斯（Gleyber Torres）談妥新球季合約，雙方以995萬美元達成共識，避免薪資仲裁，這位委內瑞拉好手開季就有機會達到生涯百轟里程碑。
托瑞斯2018年展開大聯盟生涯，從菜鳥球季至今站穩先發地位，去年出賽140場繳出打擊率2成57、全壘打24支、打點76分的成績，生涯5年合計576場，累積98轟、310分打點紀錄，並且兩次入選明星賽。
托瑞斯去年身價625萬美元，寫下個人單季新高，今年向球團要求1020萬，洋基開價970萬，雙方經過協商後，以中間值995萬美元成交，避免走上仲裁庭。
大聯盟仍有29名球員未和球隊達成薪資共識，不排除透過仲裁解決，洋基解決托瑞斯的身價問題後，全隊10名擁有薪資仲裁權的球員，都已簽下新約，托瑞斯年薪最高，再創個人紀錄。
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