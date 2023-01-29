經典賽／李維拉登台零驚嚇 王建民：這組有巴拿馬啊…

傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）蒞臨台灣，為世界棒球經典賽擔任開球嘉賓，消息一出時震驚台灣球迷，但他過去在洋基隊的戰友王建民完全沒被嚇到，用超平穩的語氣說：「我們這組有巴拿馬…」。

中華隊以東道主的身分主辦經典賽A組預賽，首戰就是在3月8日迎戰資格賽打進來的巴拿馬，作為賽事承辦單位的悍創運動行銷公司日前公布重磅消息，找來李維拉擔任開幕戰開球嘉賓，為經典賽再炒熱高度。

李維拉生涯都效力洋基，而王建民在大聯盟發光發熱的時期，就是身著洋基條紋衫時，如今有機會在台灣再見這位前隊友。

被問到是否驚訝李維拉將來台，王建民的語氣不見任何波動，「應該不會驚訝，我們這組有巴拿馬，他應該也是為了他的國家而來。」

王建民印象中的李維拉是位很好的學長，「新人上來都滿照顧，有不懂的地方都會幫忙。」場上印象則是他用一顆球就可以宰制賽場，「很厲害，一顆球就可以解決打者，心理層面也滿強，每次都要面對那樣的大場面。」