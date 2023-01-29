MLB／克蕭征戰15年 新球季有望首度季賽開箱「綠色怪物」

大聯盟在2023年球季更新賽制，雖同樣會有162場比賽，不過本季「每一隊都會對戰到」因此原本分區的比賽數量將從76場減到52場。賽制的更新讓新球季增加了一些看點，例如在同一主場能夠看到各隊的球星前去比賽。

大聯盟官網日前整理出了2023年各球場球星的首次亮相，其中道奇當家左投克蕭（Clayton Kershaw）被指出將會在金鶯隊的卡姆登球場和紅襪隊的主場「綠色怪物」芬威球場迎來15年生涯的初登場。

道奇將在7月17日到19日作客金鶯卡姆登球場三連戰，大聯盟官網表示「考慮到這位三屆塞揚獎得主已經在大聯盟效力15年，克蕭還沒有登板過卡姆登球場是非常令人驚訝的。」若先發輪剛好，巴爾的摩的球迷就可以看到克蕭登場。

報導同樣也指出克蕭有機會首次作客波士頓芬威球場，但有其他媒體指出，其實克蕭早在2018年的世界大賽中出賽過，當時道奇紅襪的系列賽第一場他就登板，僅投4局就掉7分，挨了5支全壘打。