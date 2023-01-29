MLB／熬過韌帶重建手術 前田健太：100%準備好了

雙城隊日籍投手前田健太因韌帶重建手術缺席1年，今年球季即將回歸，今天參加球迷簽名會時，他說：「我已經百分百準備好了。」

大聯盟官網雙城隊記者朴道形（Do-Hyoung Park，暫譯）詢問前田健太的手肘近況，獲得正面回應，前田健太也指出，這個休賽季他已正常訓練，甚至訓練量比平常更多，對於即將到來的2月春訓，「完全沒有任何限制。」

前田健太在2021年9月動了右手韌帶重建手術（俗稱Tommy John），去年整季缺席，今年4月即將滿35歲的他要迎來合約最後一年，2020年的縮水球季，前田健太曾以6勝1敗、防禦率2.70獲選塞揚獎第二名，2021年先發21場留下6勝5敗、防禦率4.66的成績。

雙城隊這周在明尼蘇達舉辦球迷見面會，包括OB球員在內，約有60位球員出席，吸引力最大的是決定續留雙城隊的柯瑞亞（Carlos Correa）。