快訊

「在車站月台放置炸彈」台北捷運收到恐嚇信

陳建仁接閣揆貫徹蔡英文意志 賴清德問鼎2024荊棘滿布

親眼目睹逃兵被槍殺！前瓦格納指揮官回憶「戰場前線慘況」

MLB／大都會砸重本補強 放掉柯瑞亞無損企圖心

中央社／ 紐約27日專電
大都會最終放掉柯瑞亞。 美聯社
大都會最終放掉柯瑞亞。 美聯社

美國職棒大聯盟紐約大都會隊休賽季砸重本補強，即使放掉自由球員市場「大魚」柯瑞亞，破3億美元的團隊薪資仍令人咋舌，能否換來老闆夢寐以求的冠軍，是新賽季熱門話題。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）家財萬貫、出手闊綽，致力讓這支他長年支持的球隊繼1986年後再嘗世界冠軍滋味。去年大都會例行賽季101勝，6年來首度打進季後賽，但在國家聯盟外卡系列賽以1勝2敗不敵聖地牙哥教士隊，提前放寒假。

去年12月，大都會以2年8666萬美元（約新台幣26.4億元）網羅準名人堂強投韋蘭德（Justin Verlander），取代投效德州遊騎兵隊的原王牌投手迪格隆（JacobdeGrom），和薛哲（Max Scherzer）組成大聯盟最昂貴的一、二號先發組合。

隨後，大都會扮演半路殺出的程咬金，開出12年3.15億美元價碼，搶走原本要以13年3.5億美元加盟舊金山巨人隊、但因體檢沒過關而作罷的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），震撼棒球界。

但大都會對柯瑞亞多年前的右腳踝舊傷也有疑慮，兩造對合約條件相持不下，交涉近3週後，柯瑞亞決定以6年2億美元續留明尼蘇達雙城隊。

大都會將柯瑞亞納入麾下、與同樣來自波多黎各的當家游擊手林多（Francisco Lindor）看管三游防線的美夢破碎，但陣中原本就有實力不差的艾士可瓦（Eduardo Escobar）鎮守三壘，中心打線也有去年40轟、131分打點的阿隆索（Pete Alonso）坐鎮，新賽季攻擊火力基本持平。

大都會休賽季補強雖少了柯恩口中「突破極限」的柯瑞亞，其他操作仍不容忽視。

大都會去年10月季後賽出局後，先發輪值4/5約滿或可以跳脫，新賽季陣容充滿不確定性。除迪格隆外，原輪值中的巴塞特（Chris Bassitt）、華克（TaijuanWalker）陸續離隊，只剩卡拉斯柯（Carlos Carrasco）續留，和薛哲一同打拚。

大都會補進韋蘭德之餘，以5年7500萬美元簽下日籍投手千賀滉大、2年2600萬美元網羅上季表現回春的左投昆塔納（Jose Quintana），填補輪值空缺。

至於牛棚，大都會以5年1.02億美元留住終結者狄亞士（Edwin Diaz），續簽牛棚另一要角歐塔維諾（Adam Ottavino），且補進經驗豐富的羅伯森（DavidRobertson）。3人年薪達3850萬美元，代價高昂，卻有助維持大聯盟各隊日益重視的牛棚戰力。

這在大都會先發輪值年紀偏高、使用可能偏保守的情況下特別關鍵。魏蘭德歲數逼近40大關，薛哲7月下旬也將滿39歲，就算兩人戰功彪炳，健康狀態仍不免有疑慮。

野手方面，大都會以8年1.62億美元留下中外野手尼莫（Brandon Nimmo），且網羅2021年入選明星賽的捕手納瓦艾斯（Omar Narvaez），基本上是拿上季的打線面對新賽季。

這個休賽季，柯恩為自由球員合約豪擲近4.8億美元，年度團隊薪資衝破3億美元大關，達到大聯盟前所未見的境地。

但花大錢不等於一定拿冠軍，特別是大都會所處國聯東區還有亞特蘭大勇士、費城費城人隊虎視眈眈。前者不斷以長約綁住年輕好手，後者去年殺進世界大賽且願意砸錢補強，新賽季這個分區競爭激烈程度可能居大聯盟首位，又要纏鬥到球季尾聲才能分高下。

大都會 大聯盟 牛棚

延伸閱讀

中職／林岳平特別點名林靖凱 將是未來主力游擊手

經典賽／正港里維拉來了！ 洋基傳奇守護神將來台開球

MLB／中華隊無緣的台美混血卡洛爾 BA百大新秀排第二

MLB／體檢卡關和大都會談不攏 柯瑞亞6年2億美元續留雙城

相關新聞

MLB／大都會砸重本補強 放掉柯瑞亞無損企圖心

美國職棒大聯盟紐約大都會隊休賽季砸重本補強，即使放掉自由球員市場「大魚」柯瑞亞，破3億美元的團隊薪資仍令人咋舌，能否換來...

MLB／洋基留住賈吉強化輪值 新賽季爭冠添本錢

美國職棒大聯盟紐約洋基休賽季完成重要任務，以隊史最大張合約綁住「法官」賈吉，且補進自由球員市場頭號左投羅登，能否終結13...

MLB／韋蘭德年薪 與薛則並列聯盟第1

大聯盟新球季將於三月卅一日點燃戰火，衛冕世界大賽冠軍的太空人隊挑戰隊史第三冠，在休士頓主場對白襪隊進行開幕戰；今年不只單...

MLB／大谷年薪3千萬美元 亞洲最高薪

大聯盟球員年薪超過一千萬美元已不是罕見的事，今年各隊春訓起跑前，已有一百四十一人達標，「三千萬俱樂部」成員增至十七人也是...

MLB／中華隊利多！義大利「抗癌鬥士」曼西尼辭退經典賽

經典賽在台灣舉辦的預賽倒數計時，中華隊也即將在28日開訓，而今天傳來利多消息，同組對手義大利徵召的大聯盟球星「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），為了參與完整春訓決定辭退國家隊。 30

MLB／受惠進階數據抬頭 羅倫成2023名人堂唯一入選者

受惠於進階數據抬頭，紅雀退役名將羅倫(Scott Rolen)在第六年名人堂票選正式入龕，成為今天公布的2023年名人堂最新入選者，也是唯一一人。 Scott Rolen was an elit

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。