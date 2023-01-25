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MLB／中華隊利多！義大利「抗癌鬥士」曼西尼辭退經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），為了參與完整春訓決定辭退國家隊。 美聯社
「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），為了參與完整春訓決定辭退國家隊。 美聯社

經典賽在台灣舉辦的預賽倒數計時，中華隊也即將在28日開訓，而今天傳來利多消息，同組對手義大利徵召的大聯盟球星「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini），為了參與完整春訓決定辭退國家隊。

30歲的曼西尼是在金鷹打響名號，不過2020年時被診斷出罹患大腸癌，發現時已經第3期，為了治療球季整個報銷。所幸2021年他抗癌成功、康復歸來，並且拿下當年的東山再起獎。

去年季中曼西尼被交易至太空人，揮別6年老東家金鶯。然而轉戰太空人後狀況並不太理想，出賽51場、打擊率僅1成76，遠低於生涯平均的2成65，季後成為自由球員後與小熊簽下2年約，期待能二度東山再起。

由於是首次以自由球員身分加入新球隊，自認是資深球員的曼西尼，認為應該當小熊年輕球員的表現，因此決定參與完整春訓，忍痛辭退國家隊，「我已經是休息室老將了，留下來參與春訓對球隊與隊友來說更重要。」

雖然這消息對中華隊是利多，台灣球迷可惜無緣見到曼西尼獻技，不過義大利仍有多人是大聯盟球員，加上古巴、荷蘭與巴拿馬也不好惹，想在這組搶下8強門票仍很拚。

太空人 義大利 抗癌 巴拿馬

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