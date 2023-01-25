MLB／受惠進階數據抬頭 羅倫成2023名人堂唯一入選者

受惠於進階數據抬頭，紅雀退役名將羅倫(Scott Rolen)在第六年名人堂票選正式入龕，成為今天公布的2023年名人堂最新入選者，也是唯一一人。

Scott Rolen was an elite offensive third baseman. 💪 pic.twitter.com/SpAfZRCIzT — MLB (@MLB) 2023年1月25日

根據選票結果，羅倫獲得全美記者協會（BBWAA）297張選票，得票率76.3％低空掠過是史上第10低，仍成為史上入選名人堂第18位三壘手。總計他17年生涯出賽超過2千場，敲出316轟。他是在1997年於費城人登上大聯盟，就一鳴驚人拿下新人王，接著在紅雀發光發熱，後期再轉戰藍鳥與紅人，合計入選過7次明星賽，拿下史上第四多的8座三壘手金手套，並在2006年和紅雀一起拿到世界大賽冠軍。

More appreciation for Scott Rolen's defense. 🔥 pic.twitter.com/1ztKzSTANK — MLB Vault (@MLBVault) 2023年1月25日

這位史上最好的三壘手之一，仍花了6年才獲得名人堂肯定，他在2018第一次獲得票選資格時，得票率僅10.2%，但近年隨著全美記者協會換血，進階數據派興起，看重他生涯WAR值高居史上三壘手第9名的價值，讓得票率快速增長，終於在今年進入聖殿。

談到終於入選名人堂，羅倫受訪時展現謙遜態度：「我從來沒想過這件事，只是盡可能做到最好，全心全意幫助球隊，打棒球這條路真的很漫長，但我真的沒想到名人堂會是最後的答案。」

靠著出色的進階數據入選名人堂，不過羅倫坦承他直到退休後才學會這件事，支持者看重他的防守與跑壘能力，他也以這兩點自豪：「這是我每天上場時能穩定做出貢獻的事。」

值得一提的是同樣因進階數據興起而入選聲勢看漲的「洛磯山神」 海爾頓(Todd Helton)，得票率從去年的52%大幅上漲至72.2%，距離門檻75%僅有些微之差，不過這僅是他的第五次，來年有很大機會圓夢。

其他得票率超過五成的分別是生涯442次救援成功的華格納(Billy Wagner)的68.1%、勇士名將瓊斯(Andruw Jones)的58.1%，與生涯509轟的「雨刷伯」薛菲爾德(Gary Sheffiel)的55%。其中近幾年呼聲很高的華格納又功虧一簣，只剩最後2次票選機會，也有禁藥疑雲的薛菲爾德明年則是最後一次機會。

Billy Wagner's Hall of Fame vote shares by year:

2017: 10.2%

2018: 11.1%

2019: 16.7%

2020: 31.7%

2021: 46.4%

2022: 51.0%

2023: 68.1%pic.twitter.com/ApepB2miJG — Codify (@CodifyBaseball) 2023年1月25日

至於在「禁藥雙雄」邦茲(Barry Bonds)與克萊門斯(Roger Clemens)紛紛失去資格後，另一受注目的用藥球星A-Rod與曼尼(Manny Ramirez)兩人得票率依舊不理想，分別僅有35.7%與33.2%，兩人分別是第三次與第六次票選，若風向不變未來想入選並不容易。

近2年分別只有歐提茲(Daivd Ortiz)與羅倫各一人入選名人堂，不過明年將迎來數個讓投票者感興趣的新候選人，領銜的是生涯超過3千安的貝爾崔(Adrian Beltre)，還有雙城名捕茂爾(Joe Mauer)與二壘手厄特利(Chase Utley)。