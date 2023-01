MLB／不賣了！莫雷諾繼續經營天使 球迷哀嚎：快賣大谷

在將天使隊放到架上5個月後,天使隊老闆莫雷諾(Arte Moreno)今天宣布不賣球隊了,今年球季經營者的名字還是不會更改,並宣稱拿下冠軍是他們家族的未竟之業,球迷聽聞此事卻是一片哀嚎聲。

去年8月莫雷諾就宣布要將球隊賣掉,陸續傳出有多位買家願意接收,包括NBA勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)等約6組人馬有意,不過天使隊今天宣布莫雷諾家族依舊是球團經營者,包括今年以及未來。

「在這段期間,我們愈來愈清楚自己還有未竟之業。」莫雷諾透過天使球團發表聲明表示:「我們還能夠給球隊帶來正面影響,休季期間我們的團隊薪資打破隊史紀錄,還是想將世界大賽冠軍帶回給球迷們,我們對於天使的下一個章節感到興奮。」

天使隊從2003年莫雷諾接手經營後,雖然6度打進季後賽,但始終未能重返世界大賽,球迷對他的經營方式多有抱怨,也從天使隊聲明下方的回應窺見一二,有人問:「你真的喜歡莫雷諾當老闆嗎?」也有不少人回應「眼神死」的謎因圖片,還有人呼籲趕快交易楚奧特(Mike Trout)跟大谷翔平吧。

