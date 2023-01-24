MLB／不賣了！莫雷諾繼續經營天使 球迷哀嚎：快賣大谷

在將天使隊放到架上5個月後，天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）今天宣布不賣球隊了，今年球季經營者的名字還是不會更改，並宣稱拿下冠軍是他們家族的未竟之業，球迷聽聞此事卻是一片哀嚎聲。

去年8月莫雷諾就宣布要將球隊賣掉，陸續傳出有多位買家願意接收，包括NBA勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）等約6組人馬有意，不過天使隊今天宣布莫雷諾家族依舊是球團經營者，包括今年以及未來。

「在這段期間，我們愈來愈清楚自己還有未竟之業。」莫雷諾透過天使球團發表聲明表示：「我們還能夠給球隊帶來正面影響，休季期間我們的團隊薪資打破隊史紀錄，還是想將世界大賽冠軍帶回給球迷們，我們對於天使的下一個章節感到興奮。」

天使隊從2003年莫雷諾接手經營後，雖然6度打進季後賽，但始終未能重返世界大賽，球迷對他的經營方式多有抱怨，也從天使隊聲明下方的回應窺見一二，有人問：「你真的喜歡莫雷諾當老闆嗎？」也有不少人回應「眼神死」的謎因圖片，還有人呼籲趕快交易楚奧特（Mike Trout）跟大谷翔平吧。