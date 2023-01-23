MiLB／響尾蛇隊「嬌點」 葛裘尼可成高A首名女教頭

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟高階1A新球季教練團有「嬌點」，葛裘尼可（Ronnie Gajownik）成為第2名美職小聯盟女性總教練，更是首名高階1A女性教頭。

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟高階1A希爾斯伯勒蛇麻草隊（Hillsboro Hops）公布2023年教練團，由葛裘尼可接任總教練，成為繼去年紐約洋基隊小聯盟1A聘請波柯薇琪（Rachel Balkovec）擔任總教練後，第2名小聯盟女性總教練。

葛裘尼可在2015年時曾代表美國女子棒球隊參加泛美運動會拿下金牌，2021年開始以影像助理開始在響尾蛇隊體系工作，她的工作主要為教練、球探、和情蒐分析提供重要的影像依據，後來陸續在新人聯盟層級、2A擔任過教練。

接下高A總教練職務對葛裘尼可也有不同的意義，葛裘尼可感謝響尾蛇球團給機會，看見了自己成為教練的潛力，獲得這個機會意義重大。

葛裘尼可曾描述小時候爸爸偶爾會帶她離開學校、去看春訓棒球比賽的回憶，也提到身為棒球場上的女性教練，就像是沿途撒下麵包屑讓後輩有路可循的先鋒，在男性主導的棒球世界，她希望打破天花板，踏出的每一步能夠鼓舞所有具備能力和熱情的小女孩們及女性們，告訴她們：「如果妳有能力、妳就可以做到，而且這就是妳們必須去做的。」

響尾蛇隊體系目前也有台灣球員，包括捕手林家正、 野手陳聖平和投手林昱珉，陳聖平去年球季最高層級就是小聯盟高階1A，總計9場出賽共33打數敲出12支安打、有1發全壘打，在高階1A打擊率3成64。