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MLB／大谷謙稱不是日本隊最強 「美國隊長」楚奧特才不相信

中央社／ 洛杉磯21日專電
大聯盟天使隊球星楚奧特（左）與大谷翔平，有機會在經典賽從隊友變對手。 法新社
大聯盟天使隊球星楚奧特（左）與大谷翔平，有機會在經典賽從隊友變對手。 法新社

世界棒球經典賽（WBC）3月開打，美國隊長楚奧特透露，大谷翔平向他喊話說日本隊實力堅強，比大谷厲害的球員大有人在。

美國職棒大聯盟球星楚奧特（Mike Trout）20日出席線上記者會，談首次參加經典賽並擔任美國隊長的心情。洛杉磯天使隊的隊友大谷翔平將效力日本隊，楚奧特期待兩人正面對決。

楚奧特說，大谷翔平每次在場上投球，自己坐在第一排的最佳觀賞位置，知道他的球路非常犀利，「每一個跟他交手過的打者跟我聊天都說，最不想在打擊區面對大谷」。

楚奧特期待在經典賽的舞台有機會站上打擊區，面對大谷的投球，「他是我的好朋友，到時候會很好玩」。

大谷翔平（左）和總教練栗山英樹將攜手朝經典賽奪冠目標努力。 美聯社
大谷翔平（左）和總教練栗山英樹將攜手朝經典賽奪冠目標努力。 美聯社

除此之外，日本明星隊的戰力同樣令球迷期待。楚奧特說，大谷翔平曾經向他說明，大谷自己還不是日本隊最強的球員，日本隊上比大谷更強的明星大有人在。

楚奧特講到這段時，表情似乎持保留態度。但他也說相信大谷對日本隊的瞭解，很期待到時候與日本隊交手。

大谷翔平 經典賽

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