聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷謙稱不是日本隊最強 「美國隊長」楚奧特才不相信
世界棒球經典賽（WBC）3月開打，美國隊長楚奧特透露，大谷翔平向他喊話說日本隊實力堅強，比大谷厲害的球員大有人在。
美國職棒大聯盟球星楚奧特（Mike Trout）20日出席線上記者會，談首次參加經典賽並擔任美國隊長的心情。洛杉磯天使隊的隊友大谷翔平將效力日本隊，楚奧特期待兩人正面對決。
楚奧特說，大谷翔平每次在場上投球，自己坐在第一排的最佳觀賞位置，知道他的球路非常犀利，「每一個跟他交手過的打者跟我聊天都說，最不想在打擊區面對大谷」。
楚奧特期待在經典賽的舞台有機會站上打擊區，面對大谷的投球，「他是我的好朋友，到時候會很好玩」。
除此之外，日本明星隊的戰力同樣令球迷期待。楚奧特說，大谷翔平曾經向他說明，大谷自己還不是日本隊最強的球員，日本隊上比大谷更強的明星大有人在。
楚奧特講到這段時，表情似乎持保留態度。但他也說相信大谷對日本隊的瞭解，很期待到時候與日本隊交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言