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MLB／已過巔峰的火球男 查普曼1年375萬美元轉戰皇家
「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）找到新東家，消息傳出他與皇家隊簽下1年375萬美元合約，等待體檢通過，球團尚未證實消息。
查普曼累積13年大聯盟生涯、315次救援成功，近7季效力洋基隊，去年他因傷病纏身、陷入低潮，季後賽前夕還因不滿未獲保證帶進名單而缺席練球，逕自留在邁阿密家中，引爆球團的不滿，直接要他不必來了；球季結束後，查普曼正式進入自由市場找工作。
大聯盟官網報導，僅管去年成績欠佳，查普曼仍吸引數支球隊的興趣，包括皇家、教士、馬林魚隊，皇家期望查普曼的加入，能為相對年輕的牛棚戰力帶來援助，他在今年球季開打時將已滿35歲。
此外，報導中也提到，若查普曼可以回到過往狀態，無疑是為皇家提供一個季中交易的好菜。
查普曼的簽約消息一出，許多球迷沒好話，留言「溢價374萬美元」、「還以為他會去邁阿密，竟然是留在美聯球隊」，揶揄他去年缺席練球的往事；「紐約郵報」也提到，「在與洋基的醜陋結局之後，查普曼與皇家簽約」。
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