中職／到澳職找村田透挖寶 翁瑋均目標重返輪值

樂天桃猿隊投手翁瑋均去年季後被派到澳職練功，昨天提前返台準備新賽季，這趟取經之旅，翁瑋均說：「有得到我想要的東西。」還從前日職火腿隊投手村田透身上挖到不少寶。

翁瑋均在2020年、2021年季後二度動刀清除骨刺，影響他在一軍出賽場次，去年球季一軍僅投9局、二軍29局，因此在冬天前往澳職加盟奧克蘭喙頭蜥隊，目標補足投球局數。

翁瑋均在澳職合計出賽9場，其中6場先發，總共投33.2局，拿下4勝1敗、防禦率3.48，除了完成一開始的目標，教練團也追加「提升球速、增加續航力」的二階段目標，不過澳職有測速的場地不多，翁瑋均印象中測到最快球速是92哩，約148公里。

對於澳職成績，翁瑋均自認有待加強，最主要是學到很多新事物，「知道自己不足的地方還很多，如何加強缺失是未來課題，控球還要加強，那邊有大聯盟、2、3A選手，看到很多不同的地方。」

其中一項就是看到球路的不同握法，翁瑋均常跟村田透一起傳接球，也趁機學習他的握法，「從他身上學到滿多，他各個球路都投得很好，就多去嘗試。」

村田透經驗豐富，從日職巨人隊到美職印第安人隊升上大聯盟，最後又回到日職加入火腿隊到2021年季後未續約，才在去年底轉戰澳職。

被派去澳職前，翁瑋均有過獨自生活、怕受傷等疑慮，請教曾去過的隊友曾仁和獲得鼓勵，最終闖過這一遭，翁瑋均說：「很開心學到想要的。」

翁瑋均想要的是心理層面的強壯，過去在場上遇到挫折、狀況不好，會懷疑自己能力不夠，在澳職總教練不斷灌輸：「做你能做到的，並且做到最好，不用管輸贏。」讓翁瑋均釐清思緒，「成功失敗一線之間，為何不勇敢面對自己選擇的東西？」

今年球季，翁瑋均最大目標是保持健康，也要爭取重返先發輪值，他說：「一定是最大目標。」