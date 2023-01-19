經典賽／林恩宇這項紀錄空前絕後 還進美國職棒名人堂

第5屆世界棒球經典賽倒數，中華隊3月8日在台中洲際球場首戰巴拿馬，邁出挑戰8強門票的第一步；中信兄弟隊教練「小雞」林恩宇曾經在這個重量級賽事寫下空前絕後紀錄，完全不會被取代，甚至還在美國職棒名人堂留名。

中華隊首次前進經典賽是2006年第一屆賽事，當年3月3日在東京巨蛋進行的中華、南韓之戰是史上首場比賽，吸引5193人觀戰，林恩宇登板先發，1局上對南韓開路先鋒李炳圭投出史上第一球，註定永遠在經典賽占有一席之地。

林恩宇2005年從誠泰COBRAS隊展開職棒生涯，菜鳥球季奪下中職防禦率王，也獲選新人王、年度MVP，隔年經典賽不但成為中華隊首戰先發投手，在中職第2季更是奪下投手三冠王，理所當然再獲年度MVP，2007年轉戰日職樂天隊。

林恩宇在2006年經典賽投出第一球後，大聯盟官方立刻派人收回這顆紀念球，後來拿給他簽名留念，送到名人堂展示；林恩宇當時很開心說，想找時間到美國參觀名人堂，大聯盟人員還請他動身前一定要事先通知，他們會安排歡迎儀式。

林恩宇對南韓之戰先發3.2局，被揮出3支安打，投出4次三振、失1分吞敗，成為經典賽首位吞敗的投手。

南韓在2003年亞錦賽不敵中華隊，兵敗日本札幌，未能晉級隔年雅典奧運，為了討回顏面，此役推出4名大聯盟等級投手徐在應、金炳賢、具台晟、朴贊浩應戰，以2：0搶下重要勝利，不但前進8強，最後也抱回季軍。