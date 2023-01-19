快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／林恩宇這項紀錄空前絕後 還進美國職棒名人堂

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林恩宇。 報系資料照
林恩宇。 報系資料照

第5屆世界棒球經典賽倒數，中華隊3月8日在台中洲際球場首戰巴拿馬，邁出挑戰8強門票的第一步；中信兄弟隊教練「小雞」林恩宇曾經在這個重量級賽事寫下空前絕後紀錄，完全不會被取代，甚至還在美國職棒名人堂留名。

中華隊首次前進經典賽是2006年第一屆賽事，當年3月3日在東京巨蛋進行的中華、南韓之戰是史上首場比賽，吸引5193人觀戰，林恩宇登板先發，1局上對南韓開路先鋒李炳圭投出史上第一球，註定永遠在經典賽占有一席之地。

林恩宇2005年從誠泰COBRAS隊展開職棒生涯，菜鳥球季奪下中職防禦率王，也獲選新人王、年度MVP，隔年經典賽不但成為中華隊首戰先發投手，在中職第2季更是奪下投手三冠王，理所當然再獲年度MVP，2007年轉戰日職樂天隊。

林恩宇在2006年經典賽投出第一球後，大聯盟官方立刻派人收回這顆紀念球，後來拿給他簽名留念，送到名人堂展示；林恩宇當時很開心說，想找時間到美國參觀名人堂，大聯盟人員還請他動身前一定要事先通知，他們會安排歡迎儀式。

林恩宇對南韓之戰先發3.2局，被揮出3支安打，投出4次三振、失1分吞敗，成為經典賽首位吞敗的投手。

南韓在2003年亞錦賽不敵中華隊，兵敗日本札幌，未能晉級隔年雅典奧運，為了討回顏面，此役推出4名大聯盟等級投手徐在應、金炳賢、具台晟、朴贊浩應戰，以2：0搶下重要勝利，不但前進8強，最後也抱回季軍。

經典賽 中華隊

延伸閱讀

經典賽／17年前首屆4棒林威助 對朴贊浩、松坂都揮安打

MLB／中華隊無緣的台美混血卡洛爾 BA百大新秀排第二

中職／不受影響反而大進化 那些經典賽後勇奪獎項的球星們

經典賽／巨人四棒岡本和真恐淪替補 退役名將憂影響球季表現

相關新聞

MLB／中華隊無緣的台美混血卡洛爾 BA百大新秀排第二

美職權威媒體「棒球美國」釋出2023年百大新秀排行榜，其中響尾蛇隊台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）排名...

MiLB／U18冠軍全員職棒 李晨薰當最後拼圖：是我的動力

國立體大投手李晨薰今天正式加盟美職巨人隊，完成2019年U18世界盃冠軍隊全員職棒最後一塊拼圖，簽約金65萬美元更高居同...

中職／到澳職找村田透挖寶 翁瑋均目標重返輪值

樂天桃猿隊投手翁瑋均去年季後被派到澳職練功，昨天提前返台準備新賽季，這趟取經之旅，翁瑋均說：「有得到我想要的東西。」還從...

經典賽／林恩宇這項紀錄空前絕後 還進美國職棒名人堂

第5屆世界棒球經典賽倒數，中華隊3月8日在台中洲際球場首戰巴拿馬，邁出挑戰8強門票的第一步；中信兄弟隊教練「小雞」林恩宇...

MiLB／李晨薰投身巨人 簽約金65萬美元

美國職棒巨人隊國際球探5年前遞出的名片，李晨薰還留在身邊，這位國立體大21歲投手歷經生涯起伏，最終就是緣定巨人，昨天正式...

MLB／藤浪對決大谷喊「全部敬遠」只要20美元就能看2人對決

日本火球男藤浪晉太郎今日正式以1年325萬美元加盟運動家，他稍早在「Podcast」節目時談到對付天使大谷翔平的策略，藤浪開玩笑表示，「全部敬遠！」 運動家本季開幕戰正好對上同區的天使，藤浪與大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。