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MLB／中華隊無緣的台美混血卡洛爾 BA百大新秀排第二

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台美混血球員卡洛斯。 路透社
台美混血球員卡洛斯。 路透社

美職權威媒體「棒球美國」釋出2023年百大新秀排行榜，其中響尾蛇隊台美混血球員卡洛爾（Corbin Carroll）排名第二，今年經典賽中華隊本有找上門，但已經遭到婉拒。

卡洛爾在2019年選秀會首輪加盟響尾蛇隊，去年球季從2A打上3A，並在8月下旬升上大聯盟，就沒再回到小聯盟，在大聯盟32場出賽，打擊率2成60，敲出4轟、14分打點。

卡洛爾的優異表現也吸引中華隊目光，他的母親來自台灣，父親則是美國人，照世界棒球經典賽規定，可為中華隊效力，不過在50人名單徵詢階段，卡洛爾就已經確定婉拒，因今年春訓要朝搶進大聯盟名單去努力。

排在卡洛爾前面的是金鶯隊游擊好手韓德森（Gunnar Henderson），同樣在2019年選秀加入美職，軌跡與卡洛爾相同，在去年8月底升上大聯盟，34場出賽打擊率2成59，有4轟、18分打點，中線守備位置讓他有更高評價。

不過韓德森、卡洛爾今年球季很有可能從大聯盟出發，代表排名第三的釀酒人隊18歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）有機會升上第一，他在2021年以國際球員簽約方式加盟，去年球季雖然在1A繳出打擊率3成24、12轟、47分打點的宰制級成績，不過在2A稍微撞牆，6場出賽打擊率0.087。

這份百大名單也將今年挑戰大聯盟的日本球星列入其中，效力大都會隊的千賀滉大排在第16名，紅襪隊的吉田正尚排在第87名，近期剛加入運動家的藤浪晉太郎還沒列上。

卡洛爾 大聯盟 中華隊

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