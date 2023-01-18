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MLB／藤浪對決大谷喊「全部敬遠」只要20美元就能看2人對決

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎正式加盟運動家。 美聯社
藤浪晉太郎正式加盟運動家。 美聯社

日本火球男藤浪晉太郎今日正式以1年325萬美元加盟運動家，他稍早在「Podcast」節目時談到對付天使大谷翔平的策略，藤浪開玩笑表示，「全部敬遠！」

運動家本季開幕戰正好對上同區的天使，藤浪與大谷兩個同世代日本球星的對決也受球迷關注，藤浪接受運動家官方「Podcast」訪問時稱讚大谷，「大谷翔平是世界第一的選手，在美國也受關注，令人感到意外。沒有比被關注更值得感謝的事，所以我會盡全力表現。」

節目主持人也表示，「等不及看你三振大谷。」藤浪卻回答道，「我會全部敬遠。」還做出故意四壞的手勢，引發節目現場的歡笑聲。

藤浪晉太郎在節目透露背號還未確定，不過運動家門票促銷活動卻透露玄機，「只要20美金（約新台幣606元），就能獲得晉太郎11號T-Shirt以及開幕戰對上天使的門票。」

藤浪晋太郎 大谷翔平

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