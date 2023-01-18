聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／藤浪對決大谷喊「全部敬遠」只要20美元就能看2人對決
日本火球男藤浪晉太郎今日正式以1年325萬美元加盟運動家，他稍早在「Podcast」節目時談到對付天使大谷翔平的策略，藤浪開玩笑表示，「全部敬遠！」
運動家本季開幕戰正好對上同區的天使，藤浪與大谷兩個同世代日本球星的對決也受球迷關注，藤浪接受運動家官方「Podcast」訪問時稱讚大谷，「大谷翔平是世界第一的選手，在美國也受關注，令人感到意外。沒有比被關注更值得感謝的事，所以我會盡全力表現。」
節目主持人也表示，「等不及看你三振大谷。」藤浪卻回答道，「我會全部敬遠。」還做出故意四壞的手勢，引發節目現場的歡笑聲。
藤浪晉太郎在節目透露背號還未確定，不過運動家門票促銷活動卻透露玄機，「只要20美金（約新台幣606元），就能獲得晉太郎11號T-Shirt以及開幕戰對上天使的門票。」
🤩 Shintaro Shersey Deal 🤩— Oakland A's (@Athletics) 2023年1月17日
Snag a Fuji jersey t-shirt and a ticket to our Opening Series in April 🎟️: https://t.co/RizI8l814i pic.twitter.com/7TQrawu16L
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言