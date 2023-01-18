MiLB／撐過復健最苦半年 李晨薰披巨人球衣拚26歲上大聯盟

國立體大火球男「阿耀」李晨薰今天正式加盟美職巨人隊，熬過辛苦復健，剛慶祝完21歲生日的他，目標放在26歲前站上大聯盟，生日願望也很實際：「去美國能夠順順利利投出每一顆球。」

巨人隊球團今天為李晨薰舉辦加盟記者會，國際球探部資深主管喬·薩拉莫（Joe Salermo）無法出席，由亞太區球探薛奕煌代表出席，在李晨薰親友、恩師見證下穿上巨人隊球衣，也各自回饋10萬台幣給國立體大、平鎮高中兩間母校，感謝他們在復健期的幫助。

「很開心完成夢想。」李晨薰談到正式簽約後，心中大石終於放下，回想中間經歷低潮，曾一度考慮投入中職選秀，但在媽媽的鼓勵後才堅持下去，「媽媽跟我說，要做就做到最好。」

李晨薰的表現一直是球探關注焦點，然而高三那年的手肘韌帶移植手術（Tommy John），拖慢了他進入職棒的進度，尤其獨自赴美開刀、復健了半年，他說：「那時候沒辦法丟球，只能一個人在美國，加上右手包起來很難活動，是最辛苦的時候，只能想辦法撐過來，傷是自己的，也不能叫別人幫忙。」

台灣投手李晨薰今天正式與美職巨人隊簽約。記者蘇志畬／攝影

14日剛過21歲生日，李晨薰在巨人隊今年簽約的國際球員中年紀偏長，球團希望他能以最快速度上大聯盟，李晨薰自己也設定目標，「26歲以前升上大聯盟，因為25、26歲是運動員巔峰期，想辦法在那段時間衝上去。」

李晨薰將在明天赴美，先參加巨人隊短期集訓，以重訓為主，巨人亞太區球探薛奕煌透露，李晨薰有機會從低階1A出發，但還是要以訓練時的狀況做評估，李晨薰也已經開始上課學習英文，期待儘快打入新環境，旅美首年目標放在投完完整一季，「不要再受傷。」