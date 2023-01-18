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MLB／看好大谷翔平當5億美元男 ESPN分析3大優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
ESPN看好大谷能拿下史上第一張5億美元合約，並點出他的三大優勢。 路透社
ESPN看好大谷能拿下史上第一張5億美元合約，並點出他的三大優勢。 路透社

效力美職天使隊的大谷翔平將在今年今年季後累積滿6年年資，有望投身自由市場掀起波瀾，「ESPN」看好他能拿下史上第一張5億美元合約，並點出他的三大優勢。

ESPN探詢業界人士看法，一名前大聯盟球員的現役球評指出，大谷翔平合約平均年薪有望來到4500萬美元到5000萬美元，為期8年；另一位經紀人猜測是10年4.3億美元，還有球團高層評估是12年4.8億美元。

也有不少人認為以上推估都太保守，若大谷翔平能繼續以投打二刀流方式締造佳績，5億美元的合約不是夢，有機會締造北美職業運動的新紀錄，最接近的是NFL酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的10年4.5億美元合約。

ESPN指出大谷翔平有望獲得鉅額合約的第一項優勢，他是前所未見的棒球奇才，在2021、2022年就算投打分開來看，都繳出頂尖數據，更何況還出現在同一個人身上，兩年攻擊指數（OPS）為0.918、合計80轟、37盜壘，另外防禦率2.70、375次三振、投296.1局。

這也導致第二個優勢，大谷翔平投入自由市場，勢必吸引多隊競爭，但能跟他競爭的球員不多，今年季後雖有達比修有、三壘手查普曼（Matt Chapman）、終結者海德（Josh Hader）等自由球員，但難以跟大谷相提並論。

最後一項優勢是大谷翔平的世界知名度，天使主場就吸引日本電視台NHK設置自家轉播鏡頭，而去年天使有7場以大谷翔平相關的行銷主題活動，其中5場主要活動平均吸引4萬1000人進場，跟其他76場主場場均人數不到3萬人相比，有他的票房吸引力，雖然天使隊未提供詳細數字，不過據傳大谷翔平能帶進數千萬美元收入。

再加上大谷翔平去年接下17個品牌代言，超越賈吉（Aaron Judge）2021年的13個代言紀錄，而天使主場也吸引22個不同日本品牌的廣告，因此大谷拿下鉅額合約幾乎是確定的事。

大谷翔平 天使

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