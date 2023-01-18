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MLB／期待對決大谷翔平 藤浪晉太郎用「富士山」介紹自己
阪神隊投手藤浪晉太郎以1年325萬美元合約加入美職運動家隊，今天在加盟記者會上介紹自己時請大家可以叫他「富士（Fuji）」，也很期待與天使隊球星大谷翔平對決的時刻。
藤浪的姓氏用英文寫作「Fujinami」，因此他在介紹時告訴大家，可以用「Fuji」來稱呼他，「就像富士山一樣。」雖然日本球迷更多是叫他晉太郎，但藤浪希望能夠用好記的稱呼幫助自己融入新環境。
藤浪晉太郎穿上1號球衣，與運動家總管佛斯特（David Forst）、總教練柯塞（Mark Kotsay）以及經紀人波拉斯（Scott Boras）一同出席，波拉斯更笑稱：「沒想到我們把富士山帶來灣區，我想我們正在移山。」
藤浪晉太郎目前在加州大學柏克萊分校訓練，他說：「感覺像是大聯盟生涯的起點，所以我非常開心。」藤浪接下來預計先回到日本處理工作簽證，接著再到亞利桑那與球隊會合春訓，運動家投捕手預計在美國時間2月15日報到。
藤浪晉太郎與大谷翔平是日職選秀同梯，如今兩人都來到大聯盟，藤浪也不諱言對於彼此場上相遇的期待，「毫無疑問，我非常興奮，我們年齡相同，他是世界上最好的球員之一，對日本球迷來說，我們之間的對決會很令人期待。」
藤浪晉太郎預計在春訓爭取進入運動家先發輪值，而達比修有、前田健太等旅美前輩也都給了他一些建議，幫助他調整進入大聯盟。
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