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MLB／日重砲松井秀喜回憶旅美時光 嘆「力量的差距」

聯合新聞網／ 綜合報導
松井秀喜在上原浩治談當年旅美記憶。截圖自Youtube／上原浩治の雑談魂
松井秀喜在上原浩治談當年旅美記憶。截圖自Youtube／上原浩治の雑談魂

前旅美日籍重砲「哥吉拉」松井秀喜日前登上同樣旅美過的投手上原浩治Youtube頻道的訪談節目，談及他在洋基7年的生涯，自嘆不如美國打者，直言這就是「力量的差距」。

松井秀喜回憶到當初在洋基賽前打擊練習時，被分到和三位重砲「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）、吉昂比（Jeremy Giambi）以及薛菲爾德（Gary Sheffield）一同練習，不過後來因為球的飛行距離差太多，松井秀喜覺得不好意思要求換組。松井秀喜表示「作為打者，這是我無法戰勝的對手。」並透露第一次到美國大聯盟，最大的感受就是力量的差距，這是和在日本完全相反的。

松井秀喜原效力日職讀賣巨人隊，2002年球季結束後宣布行使自由球員身份，後與洋基簽下了4年5200萬美金的合約，在洋基待了7年期間還曾獲選為世界大賽的MVP，後來先後效力天使、運動家、光芒後宣布退役，20年職棒生涯留下日美合計507轟。

松井秀喜

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