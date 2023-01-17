MLB／日重砲松井秀喜回憶旅美時光 嘆「力量的差距」
前旅美日籍重砲「哥吉拉」松井秀喜日前登上同樣旅美過的投手上原浩治Youtube頻道的訪談節目，談及他在洋基7年的生涯，自嘆不如美國打者，直言這就是「力量的差距」。
松井秀喜回憶到當初在洋基賽前打擊練習時，被分到和三位重砲「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）、吉昂比（Jeremy Giambi）以及薛菲爾德（Gary Sheffield）一同練習，不過後來因為球的飛行距離差太多，松井秀喜覺得不好意思要求換組。松井秀喜表示「作為打者，這是我無法戰勝的對手。」並透露第一次到美國大聯盟，最大的感受就是力量的差距，這是和在日本完全相反的。
松井秀喜原效力日職讀賣巨人隊，2002年球季結束後宣布行使自由球員身份，後與洋基簽下了4年5200萬美金的合約，在洋基待了7年期間還曾獲選為世界大賽的MVP，後來先後效力天使、運動家、光芒後宣布退役，20年職棒生涯留下日美合計507轟。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言