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MLB／美國經典賽換將 大都會打擊王頂替「故事哥」 參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會打擊王麥尼爾將頂替史托瑞投入經典賽美國隊。 路透
大都會打擊王麥尼爾將頂替史托瑞投入經典賽美國隊。 路透

距離2023第五屆WBC世界棒球經典賽開打不到兩個月，美國隊傳出陣容的更替，原訂的紅襪明星二壘手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）因手術缺陣，有消息傳出將改由大都會打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）上陣。

紅襪球團上周宣布史托瑞因進行肘部手術，將休養4到6個月，這也意外著確定趕不上本屆的經典賽。根據《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）昨日在報導，大都會有四位內野手為了要打經典賽，會缺席大部分時間的春訓。

這四位其中一位就是打擊王麥尼爾，因此推測是由他來頂上史托瑞傷退後二壘的空缺。不過大聯盟向來會在社群上官宣，但目前官方尚未證實麥尼爾是否參戰。

麥尼爾去年例行賽賽季出賽148場，533個打數中敲出174支安打，打擊率3成26，拿下年度打擊王及銀棒獎，若確定投入經典賽，無疑讓星光熠熠的美國隊，更增打擊火力。

大都會另外三位會參加經典賽的選手，分別有代表美國的一壘手阿隆索（Pete Alonso）、代表波多黎各的游擊手林多（Francisco Lindor）以及代表委內瑞拉的三壘手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）。

美國 委內瑞拉 波多黎各

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