經典賽／大谷翔平密友助拳義大利 帶弟弟一起來台灣

本屆世界棒球經典賽與中華隊同在A組的義大利，將攜多位大聯盟好手參戰，其中包括天使內野手大衛．佛列契（David Fletcher），他的弟弟多明尼克．佛列契（Dominic Fletcher）也在名單內，兄弟倆久違同隊。

由於母親是義大利人，因此兩兄弟能為義大利出賽，多明尼克透露小時候媽媽會教他們說義大利語，雖然長大忘了不少，「我們還是懂得不少，能跟親戚正常對話沒問題。」

兩人相差3歲，雖然父親更希望他們接觸足球運動，但小佛列契就是對棒球情有獨鍾，先是大衛在5歲時主動要求想參加棒球夏令營，多明尼克則在媽媽接送時會跟著去，隔年多明尼克也吵著要加入哥哥的行列。

兩人曾在就讀賽普拉斯高中（Cypress High School）時短暫同隊，當時大衛高三、多明尼克高一，教練韋伯（John Weber）對兩人滿滿的能量印象深刻。大衛畢業後也時常回到母校，不僅會捐出自己的球具，也曾帶來隊友大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）的球具，捐給球隊用於慈善募款活動。

大衛曾在去年到3A打復健賽時與弟弟有同場經驗，而現在兩人都出現在義大利所公布的名單中，進入最終30人名單機率頗高，有望在3月一起遠征台灣，中華隊將在3月10日對上義大利。

大衛有5年大聯盟資歷，從2018年升上大聯盟後，時間全數與大谷翔平重疊，也是公認大谷在隊上最好的朋友之一，日本媒體時常以「摯友」、「密友」形容；多明尼克尚無大聯盟資歷，他是去年排名響尾蛇農場第13的潛力新秀，在3A出賽101場，繳出3成01打擊率、119支安打、5轟。