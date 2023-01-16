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影／潘文輝加盟費城人 期許五年升大聯盟

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
二十歲的潘文輝加盟費城人隊，我自己訂下五年內升上大聯盟的目標。記者侯永全／攝影
二十歲的潘文輝加盟費城人隊，我自己訂下五年內升上大聯盟的目標。記者侯永全／攝影

去年在大專棒球聯賽飆出158公里球速的開南大學投手潘文輝，今天以簽約金加獎助學金共約四十二萬美元，正式加盟美職費城人隊，球衣選擇18號，預定一月二十一日先赴多明尼加，若表現好，可能一個月後就有機會前往美國，潘文輝期許自己五年內升上大聯盟

潘文輝表示，持續有在作重訓加強肌力，除了直球及指叉球的優勢外，會學習多種變化球，如滑球、變速球、曲球等。之所以訂下五年內升上大聯盟目標，他認為如果放太短時間，會給自己很大壓力，而五年時間則剛剛好。

費城人隊球探王金勇表示，潘文輝個性很好，講話內斂且不會好高騖遠，給自己訂下五年站上大聯盟的舞台，雖然保守，不過能在三、四年提前登上大聯盟，也是很棒的結果。而球速是潘文輝最大的優勢，直球的重量夠，若提升直球轉速，在搭配多種球路，未來一定能穿上大聯盟球衣。

二十歲的潘文輝（右）加盟費城人隊，球探王金勇欣賞他內斂的個性。記者侯永全／攝影
二十歲的潘文輝（右）加盟費城人隊，球探王金勇欣賞他內斂的個性。記者侯永全／攝影

大聯盟 費城人 球速

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