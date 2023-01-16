影／潘文輝加盟費城人 期許五年升大聯盟
去年在大專棒球聯賽飆出158公里球速的開南大學投手潘文輝，今天以簽約金加獎助學金共約四十二萬美元，正式加盟美職費城人隊，球衣選擇18號，預定一月二十一日先赴多明尼加，若表現好，可能一個月後就有機會前往美國，潘文輝期許自己五年內升上大聯盟。
潘文輝表示，持續有在作重訓加強肌力，除了直球及指叉球的優勢外，會學習多種變化球，如滑球、變速球、曲球等。之所以訂下五年內升上大聯盟目標，他認為如果放太短時間，會給自己很大壓力，而五年時間則剛剛好。
費城人隊球探王金勇表示，潘文輝個性很好，講話內斂且不會好高騖遠，給自己訂下五年站上大聯盟的舞台，雖然保守，不過能在三、四年提前登上大聯盟，也是很棒的結果。而球速是潘文輝最大的優勢，直球的重量夠，若提升直球轉速，在搭配多種球路，未來一定能穿上大聯盟球衣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言