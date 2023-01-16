影／潘文輝加盟費城人 期許五年升大聯盟

去年在大專棒球聯賽飆出158公里球速的開南大學投手潘文輝，今天以簽約金加獎助學金共約四十二萬美元，正式加盟美職費城人隊，球衣選擇18號，預定一月二十一日先赴多明尼加，若表現好，可能一個月後就有機會前往美國，潘文輝期許自己五年內升上大聯盟。

潘文輝表示，持續有在作重訓加強肌力，除了直球及指叉球的優勢外，會學習多種變化球，如滑球、變速球、曲球等。之所以訂下五年內升上大聯盟目標，他認為如果放太短時間，會給自己很大壓力，而五年時間則剛剛好。