經典賽／看好艾德曼攻守能力 金河成期待美韓雙殺組合

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，徵召3名大聯盟球員，教士隊內野手金河成連續兩屆參賽，期待和紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman）好好合作，他說：「艾德曼攻守都不錯，跑壘也非常好，只要上壘會讓敵隊捕手繃緊神經。」

南韓30人名單有27名韓職球員，3位大聯盟代表是金河成、海盜隊崔志萬、艾德曼（擁有韓國血統），也是南韓國家隊首次邀請非本土球員參賽，艾德曼寫下空前紀錄，將在經典賽和金河成共組二壘、游擊防線。

金河成表示，以前沒有太多時間和艾德曼相處，接下來會好好溝通，必須做好自己的部分，才能一起完成雙殺守備。

艾德曼在紅雀4年出賽459場，打擊率2成69、全壘打40支、打點175分、盜壘成功79次，前年奪下生涯首座金手套獎，很開心代表南韓出賽。

南韓隊將在2月前往美國亞歷桑納州進行移地訓練，艾德曼先到佛羅里達州向紅雀春訓營報到，再轉往南韓訓練基地。

南韓總教練李强喆的技術團隊已和艾德曼連絡，主要是協商訓練課程，他說：「艾德曼和金河成都是大聯盟球員，就算艾德曼較晚報到，守備也不會有太大問題，金河成對他會有很大幫助。」