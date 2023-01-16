MLB／你到底是哪國人啦？馬林魚簽日裔16歲國際新秀引討論
大聯盟國際簽約開市，各球團紛紛找尋各國好手，日前馬林魚以4.2萬美金（約台幣127萬）簽下一位「國際好手」高橋浩（Hiroshi Takahashi）。
16歲右投的高橋浩成長經歷相當特別，說著一口流利的西班牙文，不過他其實是在日本出生、委內瑞拉長大，護照拿的是玻利維亞籍，而和馬林魚的這份合約則是多明尼加簽下。
如此複雜的「身世」引起了網友討論，有球迷提問「他這樣WBC能選哪個國家打」、「未來會幫日本打WBC嗎」，也有網友在整理他的身家資料，試著用永居權、出生地釐清出賽條件。
RHP Hiroshi Takahashi is the lone Japanese player of the signing class. Fluent in spanish as he was raised in Venezuela. Should be an interesting player moving forward.#Marlins pic.twitter.com/2x9SgZpSiR— Kevin Barral (@kevin_barral) 2023年1月16日
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