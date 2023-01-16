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MLB／國際簽約首日 教士搶下國際最佳新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
國際新秀排行榜第一名的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas）加盟教士。截圖自Twitter／Padres
國際新秀排行榜第一名的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas）加盟教士。截圖自Twitter／Padres

15日大聯盟國際簽約首日開跑，教士立刻下手，以560萬美金（約台幣1.69億）簽下國際新秀排行榜第一名的委內瑞拉籍捕手薩拉斯（Ethan Salas）。

根據《MLB》官網報導，目前16歲的薩拉斯出生於棒球世家，他的祖父、爸爸、叔叔都曾經是職業球員，他的哥哥J.薩拉斯（Jose Salas）現正效力於馬林魚，並形容他「天生就是打棒球的料」。

薩拉斯是一名極具潛力的捕手，在守備方面，手臂肌力極好的，傳球也相當有技巧，在場上也是一名很好的領導者。打擊部分，他的選球能力相當出色，並且能將球擊到各個地方，雖是輕鬆的揮棒，卻能轟出全壘打牆。

教士也在官方推特宣布他的加盟，並剪輯了一個過去薩拉斯比賽的小短片，薩拉斯也在影片中向球迷朋友打招呼，並表示「很期待見到大家」，底下留言的網友也都相當看好這位潛力新秀。

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