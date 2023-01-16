MLB／潘文輝圈粉費城人情蒐部 想站穩須提升直球品質

美國職業棒球費城費城人隊球探王金勇今天表示，「火球男」潘文輝除技術層面，憨厚認真個性非常加分，情蒐部門很多潘文輝粉絲，但想站穩美職大聯盟（MLB）須提升直球品質。

畢業於穀保高級家事商業職業學校、目前就讀開南大學的潘文輝一圓旅美夢，加盟費城人（PhiladelphiaPhillies），簽約金35萬美元（約新台幣1060萬元）、合約總值42萬美元（約新台幣1271萬元）。

王金勇於上午舉行的加盟記者會表示，2021年潘文輝以測試球員身分到多明尼加，首日牛棚就飆出約154公里火球，讓當地球員、教練嚇一跳，指叉球也讓大家驚豔；牛棚時先要求捕手蹲外角，潘文輝控球也出乎意料得好。

他說，潘文輝持續進步，高中時直球轉速約2200轉，在多明尼加訓練後已提升到2600、2700轉，滑球也跟往年不同，角度低、變化晚，直球最快球速約159公里，還有拿手指叉球及有潛力的變速球，相信持續進步，想拚上MLB很有機會。

至於潘文輝有沒有什麼模板？王金勇表示，潘文輝現在型態有點類似法米利亞（Jeurys Familia），但希望朝杜明奎（Seranthony Domínguez）型態發展，而新人都會先以先發投手養成，如果真有機會往上升，不管定位是什麼，都希望可把握機會。

他說，看到潘文輝高一登板就印象深刻，身材、身形、球的重量和速度都很吸引人，費城人是2019年U18世界盃棒球賽正式開始追蹤，很多球團也都有去看潘文輝。

不過，王金勇表示，想在美職生存，潘文輝須加強直球品質。潘文輝直球讓打者揮空率低，但球有重量，只要有不錯的變化球搭配，加上轉速提升讓速差更明顯，真的非常有機會。

潘文輝預計21日再前往多明尼加，王金勇說，2023年簽約球員會先送到多明尼加，之後分批送回美國佛羅里達基地，潘文輝預計是首批返美球員，新球季從新人聯盟出發，而費城人情蒐部門很多潘文輝球迷，「他們很高興費城人隊可以簽下」。

潘文輝旅美預計新人聯盟出發 向隊友李灝宇喊話

「火球男」潘文輝加盟美職費城人隊，21日先赴多明尼加，新球季預計新人聯盟出發；潘文輝去年以測試球員身分去看世界，也變得更獨立，他笑著向費城人隊李灝宇喊話「等等我」。

潘文輝從三級棒球時期就被看好有旅外潛力，去年先以測試球員身分到多明尼加訓練，今天正式召開記者會，確定加盟美職費城人隊，也將在21日再度赴多明尼加，之後再回美國佛羅里達球團基地。

潘文輝有約159公里火球，但他表示，去年到多明尼加訓練，看到一個身材瘦小的委內瑞拉籍球員，隨便丟都比自己快，但本來就有做好心理準備，知道怪物很多。

潘文輝去年赴多明尼加有不少收穫，加入「指力訓練」後，球的轉速從原本的2200提升到約2700是最大進步，大聯盟球員平均轉速約2300至2500，潘文輝潛力備受看好。

除了球技以外，潘文輝自評去多明尼加2個月，也變得更「獨立」，知道自己該做什麼事情，在多明尼加期間有上英文課，還有學幾句簡單的西班牙文。

2019年U18世界盃棒球賽台灣代表隊隊友李灝宇目前也在費城人隊，潘文輝和李灝宇好交情，得知潘文輝簽約，李灝宇要潘文輝快點到美國陪他，因為很孤單。潘文輝開玩笑說：「李灝宇要等等我，不要跑得太快。」

費城人隊球探王金勇表示，潘文輝預計從新人聯盟出發；但他也提到，台灣很多潛力球員，能夠獲得美職合約，其實都具有能升上小聯盟2A的潛力，台灣比賽多，球員臨場狀況、比賽經驗多，不需要從零開始，相信潘文輝可以很快跳過新人聯盟層級。

李灝宇游擊穩定性高 王金勇：很有機會升2A

「火球男」潘文輝加盟美職費城人隊，將與「怪力男」李灝宇當隊友，費城人隊球探王金勇表示，李灝宇去年除了打擊好表現，游擊守備穩定性高，今年預計高階1A出發，有機會上2A。

2019年U18世界盃棒球賽台灣奪冠班底野手李灝宇、投手潘文輝將在費城人隊當隊友，潘文輝今天舉行加盟記者會，本季預計從新人聯盟出發。

李灝宇去年球季就打出不錯表現，去年從新人聯盟出發，也有短暫升上高階1A，大部分時間在小聯盟1A出賽，去年總計3個層級出賽共79場，共299打數敲出85支安打，敲出9轟，打擊率2成84，打響「台灣怪力男」稱號。

費城人隊球探王金勇表示，李灝宇去年的進步照著球團的期待走，但比較令人驚豔的部分，是游擊守備失誤率比二壘、三壘低，他的游擊守備範圍雖然不大，但穩定性很高。

王金勇也提到，李灝宇若延續好表現，今年如果更高層級的球員有狀況的話，李灝宇很有可能今年就能升上小聯盟2A。

潘文輝下苦心修控球終圓旅美夢 周宗志：與有榮焉

穀保家商青棒隊近年幾乎年年產出旅外球員，潘文輝確定加盟美職費城人隊，穀保總教練周宗志一路看著他成長，從被認為有球速、沒控球，到下苦心提升完成旅美夢，替他開心。

「火球男」潘文輝今天召開加盟美國職棒費城人隊記者會，高中穀保家商棒球隊總教練周宗志、新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂都有出席，周宗志表示，「阿輝可以完成夢想，很替他開心，高中畢業後又多等了一年，他真的付出很多的努力。」

潘文輝三級棒球時期就是球探追蹤的焦點，具有破150公里火球被評價有旅外潛力，周宗志表示，潘文輝高一的時候就有出色的直球速度，但外界對他最大的質疑是控球，認為他有速度、沒控球，一路看著潘文輝成長，「他真的在控球這部分下了很大的苦心，也提升到了一定的水準。」

潘文輝同屆隊友投手林昱珉去年早一步展開旅美生涯，加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今年潘文輝也確定展開旅美生涯，另外投手沈家羲、以及目前還在穀保的投打二刀林盛恩等人，都很有機會旅外，能夠培養出這麼多的旅外球員，周宗志僅謙虛表示：「與有榮焉。」

蔡明堂今天在記者會上回憶起潘文輝高一剛到穀保家商考試的情形，他在國中畢業就可以投到148公里，蔡明堂表示，「他是一個很好的棒球球員，從那一刻起，我就覺得潘文輝一定可以旅外。」

蔡明堂表示，潘文輝先天條件很好，個性又很憨厚，不太會跟人計較，每天很認真練球。蔡明堂也提醒潘文輝，到了美國人生地不熟，為人處世要想清楚，雖然有翻譯，還是要學英文，也開玩笑說，「聽到別人的稱讚就點頭，聽到批評就假裝聽不懂。」

蔡明堂期許潘文輝在美職發光，「你是穀保之光、新北之光，未來你可能是台灣之光」。