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MLB／潘文輝自認變化球投不好 頭號學習目標是達比修有

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
費城人隊球探王金勇（左）提醒潘文輝，未來要加強之處很多。記者侯永全／攝影
費城人隊球探王金勇（左）提醒潘文輝，未來要加強之處很多。記者侯永全／攝影

20歲投手潘文輝今天正式披上費城人隊球衣，以簽約金35萬美元、總額42萬美元（含學費）加盟，苦等多年的旅美之路終於啟動，他說：「最想學習的目標是達比修有，他的變化球很多，剛好我丟不好，要學習的地方還很多。」

從高中畢業一直等到大學，潘文輝非常期待旅美生涯，他表示，體格和肌力都有進步，現在雖有球速，但變化球的犀利度還要加強，只有指叉球算是拿手，滑球、變速球、曲球都要再練得更好才行。

潘文輝去年6月到多明尼加受訓，坦言看到一堆怪物級新人，自己也有成長，他說：「手指、握力都有加強，球的轉速從原本2200增至最快2700，在多明尼加待了兩個月，更加知道自己該做什麼，也有上英文課。」

費城人球探王金勇表示，大聯盟平均轉速是2300到2500，潘文輝未來仍需加強這個部分，而且他以前投滑球會浮起來，修正後要把球路壓低、較晚發生變化，才能壓制打者。

潘文輝在青棒、大學階段以後援任務居多，自己也知加盟費城人後，球團先定位先發角色，他說：「對後援角色較有信心，到了費城人要好好學習。」

費城人 大聯盟 球速

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