MLB／潘文輝原本只看道奇 對費城人唯一印象是李灝宇

擁有接近160公里球速的20歲投手潘文輝，今天正式加盟費城人隊，將和19歲打者李灝宇成為隊友，潘文輝笑說：「原本都看道奇隊的比賽，對費城人的印象就是李灝宇而已，他說沒有伴，叫我趕快過去陪他。」

費城人過去簽下林彥峰、林鋅杰、徐基麟，去年至今再簽李灝宇、潘文輝，隊史一共出現5位台將。

費城人球探王金勇表示，李灝宇今年預料從高階1A起步，潘文輝則從新人聯盟展開職棒生涯，球團對他印象很好，待在新人聯盟只是時間長短問題，未來若能儘快升至2A，升上大聯盟的速度會更快。

儘管潘文輝在青棒、成棒時期，大部分以後援任務為主，王金勇說「潘文輝不但個性好、又很自律，加盟費城人將以先發投手的身分培養。」

王金勇認為，潘文輝的個性是優勢，直球可到98、99英里，指叉球不錯、變化球有潛力，未來要加強之處是轉速，讓速差更明顯。

潘文輝21日出發，再次前往多明尼加受訓，王金勇表示，他去年在當地第一天牛棚就投出96英里，讓現場教練嚇一跳，對指叉球也很驚訝，由於過去高中比賽場次多，相信今年在新人聯盟很快就會過去。