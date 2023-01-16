快訊

直播／疫情平穩下降中！今增本土確診15,409例、境外223例 40人病歿

台積電領軍權值股 台股漲102點收14,927點

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／潘文輝原本只看道奇 對費城人唯一印象是李灝宇

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
潘文輝加盟費城人隊，成為隊史第5名台灣球員。記者侯永全／攝影
潘文輝加盟費城人隊，成為隊史第5名台灣球員。記者侯永全／攝影

擁有接近160公里球速的20歲投手潘文輝，今天正式加盟費城人隊，將和19歲打者李灝宇成為隊友，潘文輝笑說：「原本都看道奇隊的比賽，對費城人的印象就是李灝宇而已，他說沒有伴，叫我趕快過去陪他。」

費城人過去簽下林彥峰、林鋅杰、徐基麟，去年至今再簽李灝宇、潘文輝，隊史一共出現5位台將。

費城人球探王金勇表示，李灝宇今年預料從高階1A起步，潘文輝則從新人聯盟展開職棒生涯，球團對他印象很好，待在新人聯盟只是時間長短問題，未來若能儘快升至2A，升上大聯盟的速度會更快。

儘管潘文輝在青棒、成棒時期，大部分以後援任務為主，王金勇說「潘文輝不但個性好、又很自律，加盟費城人將以先發投手的身分培養。」

王金勇認為，潘文輝的個性是優勢，直球可到98、99英里，指叉球不錯、變化球有潛力，未來要加強之處是轉速，讓速差更明顯。

潘文輝21日出發，再次前往多明尼加受訓，王金勇表示，他去年在當地第一天牛棚就投出96英里，讓現場教練嚇一跳，對指叉球也很驚訝，由於過去高中比賽場次多，相信今年在新人聯盟很快就會過去。

費城人 牛棚 道奇 李灝宇

延伸閱讀

MLB／確定42萬美元加盟費城人 潘文輝受訓看到一堆怪物

MLB／潘文輝正式披上費城人球衣 希望5年拚上大聯盟

MLB／費城人確認簽下潘文輝 將朝先發培養

MiLB／潘文輝將加入美職費城人隊 16日開加盟記者會

相關新聞

MLB／確定42萬美元加盟費城人 潘文輝受訓看到一堆怪物

出身開南大學的20歲投手潘文輝正式加盟費城人隊，球探王金勇證實，簽約金是35萬美元，另外包括學費在內，總額是42萬美元，...

MLB／早知柯瑞亞是福利品還退貨 波拉斯：搞不懂大都會

柯瑞亞（Carlos Correa）傷勢疑雲最終以回歸雙城隊收尾，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）回憶今冬兩度...

MLB／不回日本了！筒香嘉智轉戰遊騎兵 再從小聯盟開始打起

31歲日籍重砲筒香嘉智在上季大聯盟表現不佳，季後成為自由球員，現傳出消息與遊騎兵簽下小聯盟合約，並被邀請至大聯盟春訓，確定繼續留美打拼。 筒香嘉智上季表現不佳，在海盜共出賽50場，170個打數中

MLB／「抗癌鬥士」曼西尼2年約轉戰小熊 經典賽將來台獻技

「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）去年被金鶯交易至太空人，季後成為自由球員，近日傳出消息，他已與小熊簽訂2年合約。 據《ESPN》報導，小熊與31歲的曼西尼簽下兩年合約，並帶有跳脫條

MLB／潘文輝正式披上費城人球衣 希望5年拚上大聯盟

20歲棒球好手潘文輝今天正式披上費城人隊球衣，加上後天即將加盟巨人隊的李晨薰，代表2019年U18冠軍世代的球員全數進入...

MLB／潘文輝原本只看道奇 對費城人唯一印象是李灝宇

擁有接近160公里球速的20歲投手潘文輝，今天正式加盟費城人隊，將和19歲打者李灝宇成為隊友，潘文輝笑說：「原本都看道奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。