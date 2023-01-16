MLB／確定42萬美元加盟費城人 潘文輝受訓看到一堆怪物
出身開南大學的20歲投手潘文輝正式加盟費城人隊，球探王金勇證實，簽約金是35萬美元，另外包括學費在內，總額是42萬美元，潘文輝設定5年拚上大聯盟的目標，他說：「5年不太長也不太短，如果設定時間太短，會給自己太大壓力。」
潘文輝去年6月曾到多明尼加受訓，今天正式簽約後，21日就要出發再到當地受訓，王金勇表示，他這次到多明尼加不會待太久，再來會到美國佛州春訓基地，等待未來要分發的球隊。
王金勇笑說：「球團數據情蒐部門都是潘文輝的球迷，很高興簽下他。」
潘文輝今天穿上費城人18號球衣亮相，但他表示，這只是暫時性的號碼，未來不一定如此，去年在多明尼加受訓時，看到每個球員都是怪物，「個子比我小，但球速都比我快，隨便都160公里，自己心裡有底了。」
苦等多年終於完成旅美夢想，潘文輝大大鬆了一口氣，他說：「本來以為高中畢業就有機會，到了大學後，每天都很心急，現在終於簽約了。」
他表示，以前對赴美會覺得害怕，後來實際接觸後，感覺和台灣差不多，心情才安定一些，不過外國球員的身體素質確實不一樣。
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