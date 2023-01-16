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MLB／「抗癌鬥士」曼西尼2年約轉戰小熊 經典賽將來台獻技

聯合新聞網／ 綜合報導
曼西尼（Trey Mancini）與小熊簽下兩年合約。 美聯社
曼西尼（Trey Mancini）與小熊簽下兩年合約。 美聯社

「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）去年被金鶯交易至太空人，季後成為自由球員，近日傳出消息，他已與小熊簽訂2年合約。

據《ESPN》報導，小熊與31歲的曼西尼簽下兩年合約，並帶有跳脫條款。小熊隊自重建後，一直沒有當家一壘手，不過他們休賽季先是補強了左打的一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），如今再加上曼西尼，美媒預測他會在指定打擊和一壘間輪流出賽，這也意味著小熊隊被看好的農場一壘手米爾維斯（Matt Mervis）本季大抵將繼續從3A出發。

曼西尼在2020年時被診斷出罹患大腸癌，發現時已經第3期，為了治療球季整個報銷。所幸2021年他抗癌成功、康復歸來，並且拿下當年的東山再起獎。

去年季中，曼西尼在打了92場比賽、繳出2成68打擊率後被交易至太空人，揮別6年老東家金鶯。轉戰太空人後狀況並不太理想，出賽51場、打擊率僅1成76，遠低於生涯平均的2成65，季後成為自由球員，如今則是披上小熊隊戰袍。

經典賽將在3月開打，曼西尼已確定會代表義大利出賽，本屆經典賽義大利與台灣、荷蘭、巴拿馬、古巴同屬A組，台灣球迷也因此有機會親眼目睹這位「抗癌鬥士」在場上奮戰的身影。

太空人 金鶯 小熊 大聯盟 經典賽

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