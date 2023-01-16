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MLB／潘文輝正式披上費城人球衣 希望5年拚上大聯盟

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
潘文輝加盟費城人隊，展開旅美生涯。記者侯永全／攝影
潘文輝加盟費城人隊，展開旅美生涯。記者侯永全／攝影

20歲棒球好手潘文輝今天正式披上費城人隊球衣，加上後天即將加盟巨人隊的李晨薰，代表2019年U18冠軍世代的球員全數進入職棒，潘文輝感謝高中、大學教練的指導，讓他有機會到美國發展，希望5年內拚上大聯盟。

潘文輝出身自穀保家商、開南大學，過去最快球速158公里，一直受到美國職棒球團注意，最近傳出即將費城人的消息，今天召開加盟記者會，他的家人、新北市棒球委員會主委蔡明堂、穀保總教練周宗志、費城人球探王金勇都出席。

蔡明堂表示，潘文輝當年參加穀保家商考試，就投出時速148公里的球速，讓人相當驚豔，擁有旅外資格，他的先天條件很好，希望到美國後別想太多，能夠闖出一片天。

王金勇也說，潘文輝的直球均速94英里，最快可達98英里，未來要保持健康，一定可以成為大聯盟球員。

穀保家商 費城人 棒球 U18世青賽

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