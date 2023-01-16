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MLB／不回日本了！筒香嘉智轉戰遊騎兵 再從小聯盟開始打起

聯合新聞網／ 綜合報導
筒香嘉智續留美職，轉戰遊騎兵小聯盟。 美聯社
筒香嘉智續留美職，轉戰遊騎兵小聯盟。 美聯社

31歲日籍重砲筒香嘉智在上季大聯盟表現不佳，季後成為自由球員，現傳出消息與遊騎兵簽下小聯盟合約，並被邀請至大聯盟春訓，確定繼續留美打拼。

筒香嘉智上季表現不佳，在海盜共出賽50場，170個打數中僅敲出29支安打，包含2轟，打擊率僅1成71，低迷的情況也讓他在去年8月被海盜放入指定讓渡名單，之後遭釋出。接著他以小聯盟約轉戰藍鳥，但也未能升上大聯盟，季後成為自由球員。

日本媒體《日刊體育》今天報導，筒香嘉智找到新東家了，他獲得遊騎兵隊小聯盟合約，並受邀參加2月份在美國亞歷桑那進行的大聯盟春訓。去年12月其經紀人曾透露筒香有得到日職球團報價，不過現在確認繼續留美，力拼升上大聯盟機會。

筒香嘉智過去在日職效力橫濱DeNA灣星隊，2019年季後以入札制度叩關大聯盟，但加盟光芒隊後連兩年表現掙扎，2021年開季沒多久被放入指定讓渡名單，隨後轉戰道奇。筒香在道奇從3A出發，升上大聯盟表現不差，但定位和球隊不符，僅一個半月就被移出40人名單，他也選擇離隊。

之後，筒香嘉智受到海盜隊青睞，海盜也成為他單季第3個東家，這一年，他打出旅美最佳表現，季後順利獲得海盜續約。不過去年，他因腰傷賽季整季低迷，旅美生涯二度遭DFA後被釋出，接著轉戰藍鳥小聯盟，目前則是和遊騎兵簽下小聯盟新約。

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