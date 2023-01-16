經典賽／等不及為日本出賽 紅雀日裔外野手：我是媽寶

紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）確定在世界棒球經典賽披上日本隊球衣，他直呼榮幸，尤其是能代表媽媽的祖國參賽更是特別，他笑答：「因為我是媽寶」。

努特巴爾是第二代日裔美籍球員，他的母親是日本人，日本監督栗山英樹日前證實，將會在名單內放入這名大聯盟好手，認為他有長打、有速度，可以幫上球隊，也相信隊友們會喜歡他。

努特巴爾表示，「我真的很開心可以為我的媽媽做些特別的事，我已經等不及要代表日本出賽，我是媽寶，所以任何時候、任何事情能讓我媽笑，都會是很棒的事。」

他也透露是在去年球季時接到日本隊聯繫，詢問他的出賽意願，「我已經等了整季，真的接到電話時感覺很棒。」至於是否會惡補日文，努特巴爾笑說：「我有在學，但要在1個月內學會語言滿難的，我會盡力啦！」他的母親則是成天在家唱國歌，他也邊聽邊學，會跟著唱一點點。