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MLB／早知柯瑞亞是福利品還退貨 波拉斯：搞不懂大都會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
柯瑞亞（Carlos Correa，左）最終還是回到雙城的懷抱，對於先前「二度被退貨，」他的經紀人波拉斯（Scott Boras，右）表示，可以理解巨人的做法，但對大都會感到十分不解。 美聯社
柯瑞亞（Carlos Correa，左）最終還是回到雙城的懷抱，對於先前「二度被退貨，」他的經紀人波拉斯（Scott Boras，右）表示，可以理解巨人的做法，但對大都會感到十分不解。 美聯社

柯瑞亞（Carlos Correa）傷勢疑雲最終以回歸雙城隊收尾，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）回憶今冬兩度合約破局，受訪還原議約全貌，直言可以體諒巨人隊、不解大都會隊。

這齣肥皂劇的首部曲，柯瑞亞先是以13年3.5億美元前進巨人，卻因體檢報告中注意到的右腳傷勢破局；二部曲由大都會出手，向柯瑞亞提出12年3.15億美元合約，再因同一傷勢卻步，最終柯瑞亞以6年2億美元、附帶第7到10年條件式選擇權，回到雙城懷抱。

波拉斯接受「今日美國」訪問直言：「我不懂大都會」。他表示，「我給了他們所有資訊，讓他們和4位醫生諮商，他們很清楚巨人的疑慮，但他們還是打給了巨人所諮商的同一位醫生，對方給出一樣的建議，如果要仰賴同一位醫生的看法，那幹嘛還跟我們洽談合約？」

波拉斯表示，自己可以理解巨人的立場，因為他們是從醫生口中聽到過去未曾聽聞的消息，「但我們已經提醒過大都會了，他們在簽約前都已經知道巨人的疑慮了。」

巨人在了解柯瑞亞的傷情後直接退出談判桌，大都會則是希望透過打對折的方式完成合約，僅保障前6年1.575億美元，後6年的1.575億美元為球團選擇權，且要求柯瑞亞每年都要接受完整體檢，才決定是否執行；波拉斯則是提出若柯瑞亞因此一舊傷缺陣60天、120天以上的減薪方案，並未獲得大都會接受，波拉斯很不爽，「我告訴大都會的法務，你們不能什麼便宜都要佔。」

柯瑞亞 大都會 巨人

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