MLB／「薪」情好！大都會重砲阿隆索薪資翻倍 避免薪資仲裁

大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）日前與球團協議達成1年1450萬美元（約新台幣4.3億）的大約，避免了薪資仲裁。

阿隆索上個休賽季獲得1年價值740萬美元（約新台幣2.1億），今年身價直接翻漲將近一倍，和大都會達成1年1450萬美元的大約，除了避免薪資仲裁外，也是獲得仲裁資格的一壘手單賽季最高收入記錄。

28歲的阿隆索2019年獲得最佳新秀獎，並首次入選明星賽，在季後的MVP投票也有前10名。在上個賽季則是出賽160場，轟出40支全壘打、貢獻131分打點、打擊率2成71。

上週五是薪資仲裁交換薪資的最後期限，除和阿隆索達成協議外，大都會也和投手史密斯（Drew Smith）、赫南德茲（Elieser Hernandez）、布里格漢（Jeff Brigham）、捕手尼多（Tomas Nido）、內野手吉洛梅（Luis Guillorme）完成協議，不需進行仲裁聽證會。

大都會和麥尼爾（Jeff McNeil）沒能達成共識，走入薪資仲裁程序。 歐新社

不過和入選兩屆明星賽的麥尼爾（Jeff McNeil）則沒能達成協議，上季打擊率3成26的他，據傳要求775萬美元（約新台幣2.34億）的年薪，不過大都會開出625萬美元（約新台幣1.89億），無法取得共識，雙方將進行仲裁，也是大都會中唯一需要薪資仲裁的球員。