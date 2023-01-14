MiLB／陳柏毓、張弘稜回母校分享 海盜陣容「滿台的」

匹茲堡海盜隊深耕台灣，陣中目前有4位台灣球員，其中陳柏毓、張弘稜特別趁著休賽季回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗，也自掏腰包捐贈印有海盜隊Logo的練習球與球衣。

海盜隊於去年休賽季透過規則五選秀，從響尾蛇隊選入黃暐傑後，加上鄭宗哲、陳柏毓、張弘稜，一共有四名台將，陳柏毓、張弘稜近期一同舉辦投手訓練營，除了經驗分享，也針對學弟提出出手點、下半身發力等技術問題提出解答

陳柏毓認為，有母校的環境與師資栽培，才能夠加入海盜成為職業選手，成長的道路上接受過很多人的幫助，抱持著感恩的心做出回饋，透過活動和學弟們分享正確的觀念與想法，希望能成為學弟們的榜樣。

張弘稜則和學弟分享如何度過低潮期，「別去想現在低潮或是撞牆期，而是往好的地方想，做一些可以舒壓的事情，如果讓自己一直處在低潮的心情，永遠都會停在原點！」

海盜球團球探部環太平洋區監督江睿彥表示，「匹茲堡海盜隊近年一直著重於台灣市場，我們不單單是挖掘潛力新秀，也注重球員的身心靈發展，不只幫助球員球技上的進步，也同步協助生涯規劃。此次活動不僅讓球員跟學弟有技術上的交流，也期許海盜球員能與學校或社區有更多互動連結。」

從鄭錡鴻、洪聖欽於2009年投效海盜隊以來，海盜隊就有著濃濃台灣味，隨後陳鏞基、王維中以及張進德等人也都曾至海盜麾下效力，除了駐台球探江睿彥的努力不懈之外，也有亞裔美國人、在球團擔任人資長的Max Kwan在背後大力支持。

本次由球員發起的感恩回饋營，海盜隊兩位主管與三位球員發展部的特助也都到場支持，除了協助選手回饋母校、感謝母校栽培出優秀球員外，也期許台灣棒球能不斷孕育出優秀的旅美好手。