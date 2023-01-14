快訊

112學測英文／作文考表情符號、閱讀跨地理學科 考生開心：難易度可給笑臉

郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

北北高萬用副手 李四川談曾有「沒制度也沒規矩」施政

MiLB／陳柏毓、張弘稜回母校分享 海盜陣容「滿台的」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
匹茲堡海盜隊台將陳柏毓（前排右）、張弘稜（前排左）回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供
匹茲堡海盜隊台將陳柏毓（前排右）、張弘稜（前排左）回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供

匹茲堡海盜隊深耕台灣，陣中目前有4位台灣球員，其中陳柏毓張弘稜特別趁著休賽季回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗，也自掏腰包捐贈印有海盜隊Logo的練習球與球衣。

海盜隊於去年休賽季透過規則五選秀，從響尾蛇隊選入黃暐傑後，加上鄭宗哲、陳柏毓、張弘稜，一共有四名台將，陳柏毓、張弘稜近期一同舉辦投手訓練營，除了經驗分享，也針對學弟提出出手點、下半身發力等技術問題提出解答

陳柏毓認為，有母校的環境與師資栽培，才能夠加入海盜成為職業選手，成長的道路上接受過很多人的幫助，抱持著感恩的心做出回饋，透過活動和學弟們分享正確的觀念與想法，希望能成為學弟們的榜樣。

張弘稜則和學弟分享如何度過低潮期，「別去想現在低潮或是撞牆期，而是往好的地方想，做一些可以舒壓的事情，如果讓自己一直處在低潮的心情，永遠都會停在原點！」

海盜球團球探部環太平洋區監督江睿彥表示，「匹茲堡海盜隊近年一直著重於台灣市場，我們不單單是挖掘潛力新秀，也注重球員的身心靈發展，不只幫助球員球技上的進步，也同步協助生涯規劃。此次活動不僅讓球員跟學弟有技術上的交流，也期許海盜球員能與學校或社區有更多互動連結。」

從鄭錡鴻、洪聖欽於2009年投效海盜隊以來，海盜隊就有著濃濃台灣味，隨後陳鏞基、王維中以及張進德等人也都曾至海盜麾下效力，除了駐台球探江睿彥的努力不懈之外，也有亞裔美國人、在球團擔任人資長的Max Kwan在背後大力支持。

本次由球員發起的感恩回饋營，海盜隊兩位主管與三位球員發展部的特助也都到場支持，除了協助選手回饋母校、感謝母校栽培出優秀球員外，也期許台灣棒球能不斷孕育出優秀的旅美好手。

匹茲堡海盜隊台將陳柏毓、張弘稜回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供
匹茲堡海盜隊台將陳柏毓、張弘稜回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供
匹茲堡海盜隊台將陳柏毓、張弘稜回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供
匹茲堡海盜隊台將陳柏毓、張弘稜回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學弟們分享旅美經驗。圖／海盜隊提供

海盜 陳柏毓 張弘稜

延伸閱讀

經典賽／中華隊36人名單多工具人 因應賽制每場需雙先發

經典賽／餅總點名王威晨扛中華隊隊長：他有領袖氣質

MiLB／潘文輝將加入美職費城人隊 16日開加盟記者會

經典賽／中華隊工具人就是多 游擊4搶1超競爭

相關新聞

MLB／費城人確認簽下潘文輝 將朝先發培養

「火球男」潘文輝將在1月16日舉辦旅美簽約記者會，雖然經紀公司並未透露簽約球隊，不過據信應為費城人隊，費城人隊農場主管馬...

MiLB／陳柏毓、張弘稜回母校分享 海盜陣容「滿台的」

匹茲堡海盜隊深耕台灣，陣中目前有4位台灣球員，其中陳柏毓、張弘稜特別趁著休賽季回到母校舉辦回饋營，向北科附工、三民高中學...

MLB／1年2300萬美元避仲裁 教士索托有望破大谷紀錄

避免薪資仲裁，教士隊與外野手索托（Juan Soto）簽下1年、2300萬美元合約（約台幣6.96億元），今年季後還有一...

MiLB／潘文輝將加入美職費城人隊 16日開加盟記者會

棒球好手潘文輝的經紀公司今天發出採訪邀請，將在16日召開旅美簽約記者會，加盟美國職棒費城人隊，加上即將加盟巨人隊的李晨薰...

MLB／勇士球團不放行參加WBC 亞古納發文怒嗆大聯盟

世界棒球經典賽即將在3月開打，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）原本有望代表委內瑞拉參賽，但勇士球團疑似不放人，讓他在個人社群質疑大聯盟。 亞古納在IG限時動態寫道，「如果大聯盟

MLB／藤浪晉太郎獲1年325萬美元合約 運動家第五高薪

以入札制度挑戰大聯盟的藤浪晉太郎獲得運動家隊青睞，昨天傳出雙方達成簽約共識，今日價碼進一步出爐，是一年、325萬美元（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。