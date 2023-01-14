聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／1年2300萬美元避仲裁 教士索托有望破大谷紀錄
避免薪資仲裁，教士隊與外野手索托（Juan Soto）簽下1年、2300萬美元合約（約台幣6.96億元），今年季後還有一次仲裁機會，索托有望挑戰大谷翔平的3000萬美元紀錄。
24歲的索托在去年季中拒絕國民隊開出的14年4.4億美元大約，之後被交易到教士，整季出賽153場，敲出27轟、62分打點，打擊率為2成42，攻擊火力依舊不俗。
教士隊今天傳出與索托簽下1年合約，避免薪資仲裁，由於索托具備超級二年級生資格，前兩次仲裁年年薪分別為850萬、1710萬美元，今天再將身價向上推升。
今年季後索托還有1次薪資仲裁資格，加上明年季後就可成為自由球員，外界看好他有望超過大谷翔平的具薪資仲裁資格球員最高年薪紀錄，大谷去年與天使球團簽下1年3000萬美元合約避免薪資仲裁。
此外，教士也和終結者海德（Josh Hader）達成1年1410萬美元合約，避免薪資仲裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言