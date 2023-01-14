MLB／費城人確認簽下潘文輝 將朝先發培養

「火球男」潘文輝將在1月16日舉辦旅美簽約記者會，雖然經紀公司並未透露簽約球隊，不過據信應為費城人隊，費城人隊農場主管馬丁利（Preston Mattingly）也確認此事，雙方將簽下小聯盟合約。

潘文輝經紀公司昨天寄出簽約記者會邀請函，將邀請新北市棒球委會主委蔡明堂、穀保家商教練周宗志等，潘文輝成長過程的良師益友到場見證，不過在簽約大聯盟球隊代表一項則暫時保密。

費城人隨隊記者考非（Alex Coffey ）今天表示，費城人隊確實與潘文輝簽約，根據農場主管馬丁利的回覆， 潘文輝今年將加入小聯盟春訓，朝先發投手去培養，但技術上來說，大聯盟國際簽約金要到15日（美國時間）才重置，所以費城人隊尚未完成簽約。

20歲的潘文輝出身穀保家商，現就讀開南大學，高一在U18世界盃飆出156公里火球一鳴驚人，去年大專聯賽更飆出生涯最速158公里，據了解，費城人開出的合約連同激勵獎金，總額約在40萬美元。