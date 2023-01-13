MiLB／潘文輝將加入美職費城人隊 16日開加盟記者會

棒球好手潘文輝的經紀公司今天發出採訪邀請，將在16日召開旅美簽約記者會，加盟美國職棒費城人隊，加上即將加盟巨人隊的李晨薰，2019年U18冠軍世代的球員全數進入職棒。

20歲的潘文輝出身自穀保家商、開南大學，擁有150公里以上的球速，從高中時期就以「火球男」著稱，去年在大專棒球聯賽飆出158公里。之前就傳出潘文輝即將加盟美職費城人隊，今天確定將在16日開加盟記者會，屆時球隊代表會出席，穀保總教練周宗志也會出席。

2019年U18世界盃台灣隊奪下冠軍，成為冠軍世代，當年的台灣隊20名球員陸續加入職棒，其中陳柏毓、李灝宇、林昱珉、鄭宗哲選擇旅美，王彥程選擇旅日，其餘選手則是加入中職各隊，剩下潘文輝、李晨薰2名火球男尚未踏入職棒。

不過李晨薰已經確定將在18日舉行舊金山巨人隊加盟記者會，潘文輝也即將加入費城人隊展開旅美生涯，U18冠軍世代所有球員都加入職棒。