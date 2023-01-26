MLB／韋蘭德年薪 與薛則並列聯盟第1

大聯盟新球季將於三月卅一日點燃戰火，衛冕世界大賽冠軍的太空人隊挑戰隊史第三冠，在休士頓主場對白襪隊進行開幕戰；今年不只單一球隊必須對戰其他廿九隊，在賽制上前所未見，三名球員年薪超過四千萬美元也是空前紀錄，讓球迷對這個變幻莫測的球季充滿期待。

大都會隊前年十二月和三屆塞揚獎強投薛則簽下三年一點三億美元（約台幣四十億元）合約，平均年薪超過四千三百三十三萬美元（約台幣十三點三億元），去年身價躍居大聯盟榜首；大都會老闆科恩在自由球員市場砸錢不手軟，短短一年再簽同樣拿下三座塞揚獎的韋蘭德，兩年超過八千六百六十六萬美元的價碼，本季年薪和薛則並列第一。

大聯盟球團在自由球員市場「錢鬥」愈來愈誇張，連續兩年投資總額超過卅二億美元，洋基隊去年底和「法官」賈吉簽下驚人的九年三點六億美元合約，總值雖非史上最高，平均年薪四千萬美元只落後薛則、韋蘭德，也是今年第三高薪球員。

洋基二○○○年在世界大賽擊敗大都會、完成三連霸，接下來廿二個球季未有任何球隊能夠連續兩年封王，巨人隊在二○一○、一二、一四年奪冠，五年內三度稱霸已是最強勢表現，就看最近六季奪下四座美聯冠軍、兩座世界大賽冠軍的太空人能否再次攻頂。

大聯盟各隊本季仍然出賽一百六十二場，隊與隊之間最少要交手一次，這項新制有如NBA職籃和NHL職業冰球的做法；同聯盟同區五隊對戰合計五十二場，和另兩區十隊交手六十四場，跨聯盟則為四十六場、徹底延伸對戰組合。

過去兩聯盟球隊毫無交手機會，除非拚到世界大賽爭冠，或是季前熱身賽、明星賽才會碰面；大聯盟官方在一九九七年啟動跨聯盟比賽，終於打破長年遊戲規則，原本安排跨聯盟只對單區球隊，如今擴大到全面對抗，儘管單一球隊不可能造訪所有城市，但全新賽制保證在主場或客場對決所有隊伍，新球季話題性十足。

去年晉級季後賽球隊增至十二隊，道奇隊奪下一百一十一勝最多，吊車尾的光芒隊相差廿五勝，大聯盟官方希望今年空前賽制達到公平原則，將在十月二日例行賽結束時驗收成效。