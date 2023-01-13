MLB／勇士球團不放行參加WBC 亞古納發文怒嗆大聯盟

世界棒球經典賽即將在3月開打，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）原本有望代表委內瑞拉參賽，但勇士球團疑似不放人，讓他在個人社群質疑大聯盟。

亞古納在IG限時動態寫道，「如果大聯盟主辦這項賽事，為何有些球員可以打，而另一些球員不行？我就是其中之一。」

Ronald Acuña Jr. on Instagram regarding the @WBCBaseball: “If MLB is organizing the event, why are some players getting permission to play and other don’t? I’m one of them” pic.twitter.com/r5yOykmSOP — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) 2023年1月12日

不過根據美媒報導，經典賽是MLB和世界棒壘球聯盟（WBSC）共同策劃的國際棒球大賽，雖然主要為MLB主導，不過球員要參賽仍需球團開綠燈，勇士可能不同意讓亞古納穿上國家隊戰袍。

亞古納去年9月就宣布要參加經典賽，美媒也認為，亞古納不能怪球隊這麼做，因為亞古納2021賽季因前十字韌帶斷裂，只打82場比賽，去年球季也有傷在身。

委內瑞拉本屆與多明尼加、波多黎各、以色列、尼加拉瓜同屬D組。除了亞古納外，老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）、太空人「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）、以及美聯打擊王阿拉斯（Luis Arraez）都是可能代表委內瑞拉參賽的球員。